الفنانة نور : بحب آكل محشي قبل التصوير |فيديو

كشفت الفنانة نور، كواليس عن شخصيتها في كواليس تصوير أي عمل فني أو مسلسل درامي .

وقالت نور في حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج " صاحبة السعادة " المذاع على قناة " دي إم سي": "بحب آكل محشي قبل التصوير".

وتابعت نور :"في مرة كنت باكل محشي قبل تصوير مشهد وفريق العمل استغرب إني بتناول المحشي قبل التصوير ".



وأكملت نور: "أنا بحب الأكل واكيد هاكل اللي انا بحبه في أي مكان حتى في التصوير ".

ولفتت نور :" في ناس بتشوف إننا كـ ممثلين بنصحى كل يوم وبيبقي في تدليك ومساج وراحة نفسية، لكني أنا ست بيت وعندي اطفال وحياتي طبيعية".