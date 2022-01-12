وزيرة الهجرة: الشباب المصري بالخارج يتفاخرون بما تحققه الدولة.. ويشاركون بالمنتدى عبر المنصة التفاعلية|فيديو

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، إنني أهنئ شباب البرنامج الرئاسي للتنظيم اللائق والآمن للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، مؤكدة أنه حتى الشباب الذي لم يستطع حضور المنتدى سيتمكن بالمشاركة من خلال المنصة التفاعلية.

وأضافت، نبيلة مكرم، خلال لقاء لها على هامش مشاركتها بفعاليات منتدى شباب العالم، من خلال تصريحات لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن الشباب المصري بالخارج والذي حضر منتدى شباب العالم سينقل الخبرات التى تلقاها نتيجة مشاركته.

وتابعت نبيلة مكرم، أن الشباب المصري بالخارج يتفاخر بما تحققه الدولة المصرية بعد أن تواجد الشباب في منصات القرار، مؤكدة أن الدولة المصرية أعطت ثقة في الشباب المصري.

لها دور

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن، الأسرة بالخارج لها دور في جعل أبنائها من الجالية المصرية تتعلم العربية .

