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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مناقشة الشباب الأفكار مع القيادات السياسية

باحث بتكنولوجيا المعلومات: كبرى الدول لم تفعل ما فعلته مصر بمنتدى شباب العالم|فيديو

منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم

قال مينا ماكين، الباحث بتكنولوجيا المعلومات، إن المشاركة في منتدى شباب العالم هذا العام، تعد مشاركتي الثانية، مؤكدا أنه شارك من قبل في عام 2018 .

وأضاف مينا ماكين، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، ان “منتدى شباب  العالم معمول في فترة صعبة بعد جائحة كورونا”، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنه هناك انبهار بما يتم خلال المنتدى.

وتابع مينا ماكلين، أنه ظهر بمنتدى شباب العالم، فكرة “الروبوت” الموجودة في الافتتاح، إضافة إلى الموضوعات المختلفة، التى ستتم مناقشتها خاصة قضية تغيير المناخ، وحديث جون كيري، عن تغير المناخ.

وأشار الباحث بتكنولوجيا المعلومات إلى أنه نظرا لتواجدي بأنجلترا، قمت بتوضيح فكرة منتدى شباب العالم، لأصدقائي، وكان لديهم تحمس للحضور لمناقشة القضايا الهامة.
 

 تناقش الأفكار

وأكد مينا ماكلين، أن الشباب من 200 دولة تناقش الأفكار مع القيادة السياسية وهو ما لم يحدث حتى في دول كبيرة،  وأنا في انجلترا لا يوجد مثل تلك المؤتمرات".

 


 

قضايا تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا جون كيري منتدى شباب العالم

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