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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد غلق التفاوض مع الزمالك رسمياً.. طائرة خاصة لنقل بن شرقي للمغرب|فيديو

صدى البلد

تلقى نادي الزمالك خطابًا رسميًا باستدعاء المغربي أشرف بن شرقي لقائمة المنتخب المغربي المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا بالكاميرون.

قال محمد شبانة ببرنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc: "المنتخب المغربي أرسل طائرة خاصة لنقل أشرف بن شرقي لاعب الزمالك ومنتخب المغرب لنقله إلى الكاميرون للانضمام لصفوف المنتخب المغربي بعد إصابة بدر بانون".

وواصل: "هذا ما ذكرته الصحف المغربية أن انضمامه للمنتخب جاء بعد غلق التفاوض مع الزمالك وأن هناك عروضاً عربية أمامه بعد عدم اقتناعه بعرض الزمالك".

وكان خليلوزيتش المدير الفني لـ منتخب المغرب أعلن عن وجود عدد من الإصابات داخل صفوف أسود الأطلس قبل ساعات من انطلاق البطولة.

وكان بن شرقي قد تغيب عن قائمة المغرب لأمم إفريقيا، رغم مشاركته في النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب.

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