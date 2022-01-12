مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 - 1 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاربعاء 12 - 1 - 2022، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.

كأس السوبر الإسباني



برشلونة X ريال مدريد – 9 مساء - SSC5 HD

كأس السوبر الإيطالي



إنتر ميلان X يوفنتوس – 10 مساء - Lega Serie A YouTube

مواعيد مباريات كأس إيطاليا



أتالانتا X فينيزيا – 6.30 مساء - Italia 1

مواعيد كأس رابطة المحترفين الإنجليزية



توتنهام X تشيلسي – 9.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022





تونس X مالي – 3 عصرا - beIN Sports HD 1 Max

موريتانيا X جامبيا – 6 مساء - beIN Sports HD 2 Max

غينيا الإستوائية X ساحل العاج – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



وست هام X نورويتش سيتي – 9.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium