مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 - 1 - 2022.. والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاربعاء 12 - 1 - 2022، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم، فى مقدمتها مباراة الكلاسيكو الإسباني بين ريال مدريد وبرشلونة.
كأس السوبر الإسباني
برشلونة X ريال مدريد – 9 مساء - SSC5 HD
كأس السوبر الإيطالي
إنتر ميلان X يوفنتوس – 10 مساء - Lega Serie A YouTube
مواعيد مباريات كأس إيطاليا
أتالانتا X فينيزيا – 6.30 مساء - Italia 1
مواعيد كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
توتنهام X تشيلسي – 9.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات كأس الأمم الأفريقية 2022
تونس X مالي – 3 عصرا - beIN Sports HD 1 Max
موريتانيا X جامبيا – 6 مساء - beIN Sports HD 2 Max
غينيا الإستوائية X ساحل العاج – 9 مساء - beIN Sports HD 1 Max
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
وست هام X نورويتش سيتي – 9.45 مساء - beIN Sports 2 HD Premium