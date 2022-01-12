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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الفتح السعودي يتفاوض مع كارتيرون ومستعد لسداد الشرط الجزائي

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة أن نادي الفتح السعودي يتفاوض بقوة مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون موضحًا أن النادي السعودي مستعد لدفع الشرط الجزائي.
وتابع شبانة في تصريحات لبرنامجه بوكس تو بوكس على فضائية etc، أن العلاقة بين الزمالك وكارتيرون متوترة للغاية في الفترة الأخيرة بسبب إنذارات المدير الفني المتكررة.
وواصل: "كارتيرون قد يرحل للفتح السعودي في الأيام المقبلة في ظل توتر العلاقة مع إدارة الزمالك والتهديد المستمر بفسخ التعاقد".

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتصعيد ماجد هاني لاعب وسط فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٣ لتدريبات الأبيض اليوم الجمعة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الرابطة.

وفي سياق متصل، قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، بتصعيد ماجد هاني لاعب وسط فريق الناشئين مواليد ٢٠٠٣ لتدريبات الأبيض اليوم الجمعة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الرابطة.

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