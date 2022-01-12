عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فتحي مبروك: مشاركة تريزيجيه على حساب السعيد خطأ يحاسب عليه كيروش

صدى البلد

كشف فتحي مبروك نجم الأهلي السابق، أن اختيارات كيروش في مباراة نيجيريا ظلمت بعض اللاعبين موضحا أنه كان يفضل الاحتفاظ بتريزيجيه على مقاعد البدلاء في بداية المباراة والدفع بعبدالله السعيد في وسط الملعب.


وتابع مبروك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: "أخطاء كيروش منحت نيجيريا فرصة التفوق على مصر في المباراة، وكيروش فشل في تعديل أسلوب اللعب بعد تلقى الهدف الأول".


وواصل نجم الأهلي السابق: "مصطفى محمد تعرض للظلم لأنه لعب في مركز غير مركزه، وفي مباراة الجابون نزل بديلا وصنع الفارق بهدف التعادل، لأنه رأس حربة، وتغيير مراكز اللاعبين لم يعطهم فرصة التعبير عن قدراتهم".


وأكمل مبروك: "أحمد سيد زيزو طور أداء المنتخب في الشق الهجومي، لكن وسط ملعب المنتخب لم يجد عملية الضغط على المنافس، وأرى أن هدف نيجيريا فيه مهارة وسرعة من اللاعب إيناتشو".

ويشار إلى أن وائل جمعة مدير منتخب مصر قدم اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها منتخب بلادهم أمام نيجيريا 0-1 في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية إضافة إلى سوء الأداء في الشوط الأول للمباراة.

وأضاف مدير المنتخب الوطني أن هناك وقفة حازمة، ولا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، كما شدد على ذلك المدير الفني كارلوس كيروش.

وكشف وائل جمعة أن ما حدث في مباراة الأمس درس كبير وتعهد اللاعبون على استيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين التي ليس أمامنا فيها سوى الحصول على نقاطها الستة لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية.

ترشيحاتنا

في أقل من سنة.. رجل يحصل على 12 جرعة من لقاح كورونا

ميرور البريطانية: مصر من أفضل الوجهات السياحية في 2022

كلب يغرس أنيابه في رأس رضيع 23 مرة.. ووالدته نائمة على الأريكة

دعاء يجلب الغنى علمه الرسول لابنته فاطمة .. اغتنمه

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 12 - 1 - 2022.. والقنوات الناقلة

أسعار اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 12-1-2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

اعتذار رسمي من منتخب مصر بعد الهزيمة أمام نيجيريا

نقل أكرم توفيق للمستشفى بعد إصابته في مباراة مصر ونيجيريا

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

مدرب منتخب المغرب : ما حدث مع بدر بانون أمر مؤسف

مشادة بين كيروش وأحد الجماهير المصرية بعد الهزيمة أمام نيجيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

فيديو

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

حقيقة حدوث توابع للزلزال خلال الساعات القادمة .. رئيس البحوث الفلكية يوضح

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ