فتحي مبروك: مشاركة تريزيجيه على حساب السعيد خطأ يحاسب عليه كيروش

كشف فتحي مبروك نجم الأهلي السابق، أن اختيارات كيروش في مباراة نيجيريا ظلمت بعض اللاعبين موضحا أنه كان يفضل الاحتفاظ بتريزيجيه على مقاعد البدلاء في بداية المباراة والدفع بعبدالله السعيد في وسط الملعب.



وتابع مبروك في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc، مع الإعلامي محمد شبانة: "أخطاء كيروش منحت نيجيريا فرصة التفوق على مصر في المباراة، وكيروش فشل في تعديل أسلوب اللعب بعد تلقى الهدف الأول".



وواصل نجم الأهلي السابق: "مصطفى محمد تعرض للظلم لأنه لعب في مركز غير مركزه، وفي مباراة الجابون نزل بديلا وصنع الفارق بهدف التعادل، لأنه رأس حربة، وتغيير مراكز اللاعبين لم يعطهم فرصة التعبير عن قدراتهم".



وأكمل مبروك: "أحمد سيد زيزو طور أداء المنتخب في الشق الهجومي، لكن وسط ملعب المنتخب لم يجد عملية الضغط على المنافس، وأرى أن هدف نيجيريا فيه مهارة وسرعة من اللاعب إيناتشو".

ويشار إلى أن وائل جمعة مدير منتخب مصر قدم اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها منتخب بلادهم أمام نيجيريا 0-1 في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية إضافة إلى سوء الأداء في الشوط الأول للمباراة.

وأضاف مدير المنتخب الوطني أن هناك وقفة حازمة، ولا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، كما شدد على ذلك المدير الفني كارلوس كيروش.

وكشف وائل جمعة أن ما حدث في مباراة الأمس درس كبير وتعهد اللاعبون على استيعابه وترجمة هذا الاستيعاب في المباراتين المقبلتين التي ليس أمامنا فيها سوى الحصول على نقاطها الستة لضمان التأهل للدور الثاني والحفاظ على حلم جماهير الكرة المصرية بالمنافسة على كأس الأمم الأفريقية.