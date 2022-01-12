جيهان خليل تحتفل بـ عيد ميلادها .. شاهد

احتفلت الفنانة جيهان خليل بعيد ميلادها ونشرت صورتين من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت جيهان خليل “ Happy birthday to me ”.

قالت الممثلة جيهان خليل، إنها منشغلة حاليا بتصوير مشاهدها في مسلسل الغرفة 207 مع مجموعة كبيرة من النجوم.

وأوضحت جيهان خليل ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، أنها متحمسة لمسلسل الغرفة 207 وتتوقع له نجاحا كبيرا.

كما تنتظر جيهان خليل ، عرض فيلم يوم 13 وهو أول عمل عربي ومصري بتجربة 3D، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في هذه التجربة بحسب تصريحاتها.

وقالت إنها سعيدة بردود فعل الجمهور على مشاركتها في مسلسل إلا أنا، حكاية على الهامش التي انتهى عرضها أمس وشاركت فيها مع نيرمين الفقي وصبري فواز.

وكشفت جيهان خليل، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إنها توقعت نجاح مسلسل على الهامش ككل، لكن التركيز على دورها كان أكثر من توقعاتها.

وعبرت عن تخوفها من شخصيتها في المسلسل، خاصة بعدما شبهها الجمهور بالشخصية والربط بينهما لكنها أدركت فيما بعد أن هذا التأخير دليل على النجاح.

وأكدت بطلة حكاية على الهامش في تصريحاتها على أن المسلسل مسئولية كبيرة قائلا: "شايلة هم اللي جاي وإن اختياراتي تكون دقيقة".

واستطردت أن الجمهور عندما يحب الفنان، يثق في اختياراته المستقبلية لذا ستكون حريصة على تقديم أدوار على نفس القدر.