عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فيضانات وعواصف ثلجية تجتاح عدة مناطق في فرنسا.. شاهد

فيضان
فيضان

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد ضرب عواصف من الأمطار والثلوج الأجزاء الجنوبية الغربية من فرنسا، رافقتها في بعض الأحيان رياح قوية، متسببة ببعض الفيضانات. 

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية حذرت من سوء الطقس منذ أسبوع تقريباً.

وفاضت عدّة أنهر في منطقة البيرينيه المحاذية للأطلسي وخرجت عن مجاريها، فيما قطعت ثمانية طرق في إقليم "لاند" المطل على المحيط.

ويعرف عن المنطقة أنها من أكثر المناطق حيث تتساقط الأمطار في فرنسا، وكانت الكوارث الطبيعية تضربها بين الحين والآخر، لكن لم تكن على هذه الوتيرة.


في إحدى بلدات الإقليم الصغيرة، شهد بعض السكان  فيضانات ضربت منازلهم للمرة الثانية خلال شهرين، إذ ضربها فيضان آخر في ديسمبر من العام 2021 .

 

حدوث فيضانات الأرصاد الجوية فيضان فيضانات الثلوج الكوارث الطبيعية

ترشيحاتنا

إطلاق أول منصة رقمية عربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت

وزراء وبرلمانيون وإعلاميون يتسلمون كتيباً بإنجازات «الهجرة» في زيارة لجناحها بمنتدى شباب العالم|صور

الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التحريض ضد الدولة

سيولة مرورية تامة في شوارع الجيزة.. تعرف على حالة الطرق اليوم

يوفنتوس يتحدى إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

تصل للمؤبد وغرامة 2 مليون.. عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايل أو الإكراه

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

مدرب منتخب المغرب : ما حدث مع بدر بانون أمر مؤسف

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

اعتذار رسمي من منتخب مصر بعد الهزيمة أمام نيجيريا

تراجع أسعار الذهب عالميا لأدني مستوي له خلال الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

فيديو

تظهر مفاتن جسمها.. هجوم على عمر كمال بسبب لبنانية| فيديوجراف

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ