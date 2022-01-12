فيضانات وعواصف ثلجية تجتاح عدة مناطق في فرنسا.. شاهد

عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد ضرب عواصف من الأمطار والثلوج الأجزاء الجنوبية الغربية من فرنسا، رافقتها في بعض الأحيان رياح قوية، متسببة ببعض الفيضانات.

وكانت مصلحة الأرصاد الجوية حذرت من سوء الطقس منذ أسبوع تقريباً.

وفاضت عدّة أنهر في منطقة البيرينيه المحاذية للأطلسي وخرجت عن مجاريها، فيما قطعت ثمانية طرق في إقليم "لاند" المطل على المحيط.

ويعرف عن المنطقة أنها من أكثر المناطق حيث تتساقط الأمطار في فرنسا، وكانت الكوارث الطبيعية تضربها بين الحين والآخر، لكن لم تكن على هذه الوتيرة.



في إحدى بلدات الإقليم الصغيرة، شهد بعض السكان فيضانات ضربت منازلهم للمرة الثانية خلال شهرين، إذ ضربها فيضان آخر في ديسمبر من العام 2021 .