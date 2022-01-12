مساعدات سرية بـ 200 مليون دولار.. البيت الأبيض يوافق على إرسال أسلحة ثقيلة لأوكرانيا

كشفت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية بعض تفاصيل المساعدات العسكرية السرية من الولايات المتحدة لأوكرانيا .

قالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، بأن الحزمة تضم محطات رادار وبعض المعدات البحرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المساعدات لم ترسل إلى أوكرانيا بعد، ومن غير المعروف متى سيتم تسليمها.

وأكد مستشار للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الجانب الأمريكي أبلغ المسؤولين الأوكرانيين الشهر الماضي "على مستوى عال" بشأن الموافقة على تقديم تلك المساعدات.

وكانت قناة "سي إن إن" قد أفادت بأن البيت الأبيض وافق بشكل سري في ديسمبر الماضي على تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار، مشيرة إلى أن القرار اتخذ قبل أسابيع من المفاوضات الروسية الأمريكية حول الاستقرار الاستراتيجي في جنيف التي اختتمت في 10 يناير الجاري.

وأخبرت روسيا الولايات المتحدة بأنها لا تعتزم غزو أوكرانيا ، بعد أن التقى مسؤولون من كلا البلدين لإجراء محادثات عالية المخاطر في جنيف.

وبعد اجتماع استمر سبع ساعات يوم الاثنين ، اتفق الجانبان على مواصلة الجهود للحد من التوترات.

لكن لم يكن هناك ما يشير إلى حدوث انفراج كبير في أعقاب المحادثات.

يُعتقد أن حوالي 100 ألف جندي روسي على مقربة من الحدود مع أوكرانيا ، وهو ما يثير مخاوف من توغل وتحذيرات من الغرب.

وقالت الولايات المتحدة إنه ستكون هناك عقوبات إذا هاجمت روسيا أوكرانيا.

وفي غضون ذلك ، حذرت روسيا الولايات المتحدة من "الاستهانة بالمخاطر" التي تنطوي عليها مواجهة موسكو مع الغرب.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف للصحفيين عقب الاجتماع "أوضحنا لزملائنا أنه ليست لدينا خطط ولا نية لمهاجمة أوكرانيا".

أضاف إن الروس أبلغوا نظرائهم الأمريكيين "أن جميع إجراءات التدريب القتالي للقوات تتم داخل أراضينا" وأنه "لا يوجد سبب للخوف من أي سيناريو تصعيد في هذا الصدد".

وصفت نائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان المحادثات بأنها مناقشات "صريحة ومباشرة" تهدف إلى تشجيع فهم أفضل للمخاوف الأمنية لكل جانب.