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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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سيولة مرورية تامة في شوارع الجيزة.. تعرف على حالة الطرق اليوم

سيولة مرورية في الجيزة
سيولة مرورية في الجيزة

استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد" ، والذي يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، تقريرًا مُفصلًا عن الحالة المرورية في شوارع الجيزة اليوم الأربعاء 12- 1- 2022، حيث قام عصام الشندويلي، مراسل البرنامج، بتوضيح أماكن التكدسات المرورية والزحام في الجيزة.

كشف عصام الشندويلي، مراسل "صدى البلد"، عن عدم تواجد الشبورة المائية في الصباح الباكر اليوم، منوهاً أنها كانت تؤثر بشكل ملحوظ على حركة الطرق والسيارات في الشوارع.

وأضاف عصام الشندويلي أنه لم تظهر أي معلومات تفيد بوجود حوادث أو أي شيء يُعركل الحالة المرورية في الشوارع، معقباً: "ده بيتم متابعته باستمرار من خلال غرفة العمليات المركزية سواء بـ الإدارة العامة لمرور الجيزة، أو الإدارة العامة لمرور القاهرة".

وأكد مراسل "صدى البلد" أن الحالة المرورية تشهد اليوم هدوء وسيولة في كافة الشوارع والطرق بمحافظة الجيزة، سواء في ميدان الرماية، أو كافة الشوارع المحيطة بميدان 6 أكتوبر، أو ميدان سفنكس، أو محور 15 مايو، أو محور 26 يوليو، أو ميدان النهضة، أو ميدان الجيزة، أو ميدان الهرم، أو كوبري أكتوبر.

الحالة المرورية برنامج صباح البلد صدى البلد الصحفي أحمد حمدى مراسل صدى البلد

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