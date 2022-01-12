عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يوفنتوس يتحدى إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي

يوفنتوس ضد إنتر ميلان
يوفنتوس ضد إنتر ميلان

يحل فريق يوفنتوس  ضيفا على نظيره إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، على ملعب سان سيرو، في كأس السوبر الإيطالي.

ويخوض يوفنتوس بطولة السوبر الإيطالي، كونه بطل الكأس، بينما يلعب إنتر ميلان بصفته حامل لقب الدوري (الكالتشيو).

ويدخل إنتر ميلان، اللقاء بمعنويات مرتفعة، متسلحًا المستويات التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم، في المقابل يعاني يوفنتوس من بعض الأزمات.

وسيتحدى يوفنتوس الغيابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة لأسباب مختلفة، حيث سيفقد خدمات الحارس فويتشيك تشيزني بسبب حصوله على لقاح كورونا، ومدافعه ماتياس دي ليخت بعدما تعرض للطرد أمام روما، بجانب فيديريكو كييزا لإصابة الرباط الصليبي أمام روما، ويغيب عن الفريق لبقية الموسم، كما سيفقد اليوفي، الكولومبي خوان كوادرادو، بالإضافة إلى عدم جاهزية بعض اللاعبين.

وعانى يوفنتوس في مباراته أمام روما، على المستوى الدفاعي بعدما استقبل 3 أهداف، ومع القوة الهجومية التي يتمتع بها إنتر ميلان، فمن المتوقع أن نرى معاناة خط دفاع اليوفي بشدة ضد خط هجوم النيراتزوري.

يوفنتوس إنتر ميلان كأس السوبر الإيطالي السوبر الإيطالي الكالتشيو تشيزني فيديريكو كييزا

ترشيحاتنا

إطلاق أول منصة رقمية عربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية والتعدينية

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت

وزراء وبرلمانيون وإعلاميون يتسلمون كتيباً بإنجازات «الهجرة» في زيارة لجناحها بمنتدى شباب العالم|صور

الحبس 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التحريض ضد الدولة

سيولة مرورية تامة في شوارع الجيزة.. تعرف على حالة الطرق اليوم

يوفنتوس يتحدى إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

تصل للمؤبد وغرامة 2 مليون.. عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايل أو الإكراه

يجب أن نكون مستعدين.. البحوث الفلكية: من الوارد حدوث زلزال آخر أقوى

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟..إجابة صادمة من البحوث الفلكية

مدرب منتخب المغرب : ما حدث مع بدر بانون أمر مؤسف

زلزال قوي يضرب القاهرة الكبرى

تراجع أسعار الذهب عالميا لأدني مستوي له خلال الأسبوع

اعتذار رسمي من منتخب مصر بعد الهزيمة أمام نيجيريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

10 ثوان منعت كارثة.. كيف اختلفت حدة زلزال الفجر عن دمار 1992

فيديو

تظهر مفاتن جسمها.. هجوم على عمر كمال بسبب لبنانية| فيديوجراف

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ