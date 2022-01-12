يوفنتوس يتحدى إنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي

يحل فريق يوفنتوس ضيفا على نظيره إنتر ميلان، اليوم الأربعاء، على ملعب سان سيرو، في كأس السوبر الإيطالي.

ويخوض يوفنتوس بطولة السوبر الإيطالي، كونه بطل الكأس، بينما يلعب إنتر ميلان بصفته حامل لقب الدوري (الكالتشيو).

ويدخل إنتر ميلان، اللقاء بمعنويات مرتفعة، متسلحًا المستويات التي يقدمها الفريق منذ بداية الموسم، في المقابل يعاني يوفنتوس من بعض الأزمات.

وسيتحدى يوفنتوس الغيابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة لأسباب مختلفة، حيث سيفقد خدمات الحارس فويتشيك تشيزني بسبب حصوله على لقاح كورونا، ومدافعه ماتياس دي ليخت بعدما تعرض للطرد أمام روما، بجانب فيديريكو كييزا لإصابة الرباط الصليبي أمام روما، ويغيب عن الفريق لبقية الموسم، كما سيفقد اليوفي، الكولومبي خوان كوادرادو، بالإضافة إلى عدم جاهزية بعض اللاعبين.

وعانى يوفنتوس في مباراته أمام روما، على المستوى الدفاعي بعدما استقبل 3 أهداف، ومع القوة الهجومية التي يتمتع بها إنتر ميلان، فمن المتوقع أن نرى معاناة خط دفاع اليوفي بشدة ضد خط هجوم النيراتزوري.