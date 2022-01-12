خبير بيئي: تجربة مصر في ملف التغيرات المناخية رائدة

قال السيد صبري استشاري التغيرات المناخية: إن جلسة التغيرات المناخية في منتدى شباب العالم كانت مهمة للغاية، وتمت في استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف للتغير المناخى بنهاية العام الحالى 2022 .



وأوضح السيد صبري، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن جلسة التغيرات المناخية تناولت العديد من الموضوعات وآثار التغير المناخى وكيفية التصدى له؛ مؤكدًا أن تجربة مصر فى هذا الصدد كانت رائدة.



وأشار السيد صبرى إلى أن مصر تولى اهتمامًا كبيرًا بقضية التغيرات المناخية؛ إضافة لمشاركتها بالمفاوضات الخاصة منذ عام 1992 إلى عام 2015 بعقد اتفاقية باريس وتطوير أداء المؤسسات ومنها إنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية.