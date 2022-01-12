ديانا كروزن تبهر متابعيها من أحدث جلسة تصوير عبر إنستجرام

نشرت الفنانة الأردنية ديانا كروزن ، عدة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي، لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام ".

وظهرت الفنانة ديانا كروزن ، وهي ترتدي فستانا وردياً مرصعاً بالألماظ الفضي، والذي يستعرض جمالها رشاقتها.

ومن الناحية الجمالية ،أعتمدت الفنانة علي الميكب الناعم المائل الي الترابي،والتي برزت فية جمال عينيها وشفتيها باللون الوردي ليتماشي مع مظهرها.

كما أنها تركت خصلات شعرها تتناثر علي منكبيها بطريقة مبهرة وأكملت أناقتها بخاتم الماظ من نفس اللون.

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي:"ربنا يحافظ عليكي حببتي"،"طول عمرك قمر"،"إية الحلاوة ديه بس".