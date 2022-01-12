وزيرة التخطيط: الرئيس السيسي يعلن قريبا عن التجربة التنموية الخاصة بالأسرة المصرية

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط على أن الدولة المصرية هي الدولة الأولى على المستوى العربي والشرق الأوسط التي اتخذت تدابير لحماية المرأة في ظل أزمة فيروس كورونا.

وشددت “هالة السعيد” خلال كلمته في جلسة جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر، بمنتدى شباب العالم، على أن الفقر له علاقة مرتبطة بالزيادة والقضية السكانية، متابعة: الرئيس السيسي سيعلن قريبا عن التجربة التنموية الخاصة بالأسرة المصرية، والتي تستهدف ضبط معدلات النمو السكاني والارتقاء في خصائص السكان.

وأكملت: الدولة تسعى إلى الارتقاء بخصائص السكان من خلال الاستثمار في تمكين المرأة والتغذية وإتاحة خدمات صحة المرأة، متابعة: من خلال إتاحة خدمات صحة المرأة.

وأوضحت: 48% من الأسر التي تتكون من 6 أو 7 أفراد هم من الفقراء، وهذا يؤكد مدى الارتباط الوثيق بين الفقر والزيادة السكانية.

