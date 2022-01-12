عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزيرة التخطيط: مبادرة حياة كريمة تطبيق فعلي لمؤشر الفقر في مصر

هالة السعيد، وزيرة
هالة السعيد، وزيرة التخطيط

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن الدولة المصرية عملت على تحسين جودة الحياة في الريف المصري، من خلال إطلاق مبادرة حياة كريمة، وهي تطبيق فعلي لمؤشر الفقر المتعدد الأبعاد، وتتعدى أيضاً هذا المؤشر في تحسين جودة الحياة بصفة عامة.

 

وأضافت هالة السعيد ، خلال كلمتها أثناء جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر بمنتدى شباب العالم، أن الخدمات التي تقدمها المبادرة في قرى الريف المصري، تُغطى أكثر من 58 مليون مواطن، في 4500 قرية، سواء خدمات بنية أساسية، أو صرف صحي، أو مياه شُرب، أو شبكة كهرباء، أو شبكة طرق. 

 

وتابعت وزيرة التخطيط ، أن من ضمن هذه الخدمات أيضاً، الوحدات الصحية، والفصول في المدارس، والسكن لائق، وتنمية بشرية، وتدريب مهني، وفرص عمل للشباب، معقبة: "وده اللي بيضمن استدامة كل جهود التنمية".

 

ونوهت هالة السعيد، بأن الاستثمارات التي تم ضخها في هذه المبادرة تتراوح ما بين 45 إلى 50 مليار دولار. 

التخطيط هالة السعيد وزيرة التخطيط مبادرة حياة كريمة مؤشر الفقر

موضوعات متعلقة

خلال احتفالها باليوم العالمي للقضاء على الفقر.. التخطيط تستعرض اجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا.. وهذه مخططات التنمية المستدامة

التخطيط: تراجع معدلات الفقر في مصر لأول مرة منذ أكثر من عقدين

دعاء السفر .. دعاء المسافر بالعربية والطائرة يزيد الرزق ويحفظ الأهل

دعاء الزلازل .. يحفظك من الهزات الأرضية والكوارث الطبيعية

عبد الرازق توفيق يكتب: القمة‭ ‬الثلاثية.. ‬ والمسار‭ ‬الرابح

هالة السعيد: جائزة التميز الحكومي تهدف لتحفيز روح التنافس بين الموظفين.. فيديو

وزيرة التخطيط تناقش أوجه التعاون المشترك مع نائب رئيس البنك الأوروبي

إعلان جوائز مصر للتميز الحكومي.. غدا

ترشيحاتنا

الأمم المتحدة: حياة كريمة توفر فرصة رائعة للتخفيف من الفقر وعدم المساواة

التعليم تطلق مبادرة الأولمبياد القومي والأفريقي في الفنون والعلوم والرياضيات

قطعت قاسم سليماني إربا إربا... الجيش الإيراني يوجه اتهاما خطيرا إلى أمريكا

حريق محدود بمركز أشعة الماموجرام بجوار معهد الكبد

وزيرة التخطيط: مبادرة حياة كريمة تطبيق فعلي لمؤشر الفقر في مصر

انفوجراف | مبادرة صوتك مسموع تستجيب لـ75,9 ألف شكوى حتى ديسمبر الماضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في الحلق والرأس والأنف .. 3 علامات تؤكد الإصابة بـ أوميكرون

تصل للمؤبد وغرامة 2 مليون.. عقوبة نقل الأعضاء البشرية بالتحايل أو الإكراه

إنشاء أول فندق في العالم للإبل بالسعودية بتكلفة 400 ريال لليلة.. فيديو

أخبار التكنولوجيا|تحذير عاجل لمستخدمي فيسبوك وواتسآب.. وهونر تطلق هاتف Honor Magic V

الإسكان الاجتماعى| 5 حالات لسحب الشقق من مالكيها..احذر

الرئيس السيسي يشارك في جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

تراجع أسعار الذهب عالميا لأدني مستوي له خلال الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ذكرى وفاة أجاثا كريستي.. طرح بوستر النسخة الجديدة من Death on the Nile

بعد نشر ياسمين عبدالعزيز صورته..تعرف على القط الأغلى والأغرب في العالم

راح أكل عيشه للأبد.. كيف فقد عبدالله كولة صوته وما الذي يحتاج إليه في الوقت الحالي؟

تقنيات أبهرت العالم.. أصغر مبرمج يكشف تفاصيل منتدى شباب العالم

فيديو

تظهر مفاتن جسمها.. هجوم على عمر كمال بسبب لبنانية| فيديوجراف

سقوط سيارة من المعدية في النيل.. تفاصيل مؤلمة خلال البحث عن المفقودين|فيديو

فيديو جراف.. دولة منتجة.. السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية 2023

فيديوجراف.. أقوى من زلزال 92.. هزة أرضية تفزع المصريين فجرا

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور عبد الفتاح درويش

الحرية الشخصية.. ما لنا وما علينا.. وفيديوهات الإثارة ببرنامج التيك تيوك

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "13"

اﻟﻤﺰﻳﺪ