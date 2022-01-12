السيسي: كان عندنا أكثر من مليون ونصف مواطن في الشارع..والفقر بيدمر الحاضر والمستقبل

تحدث الرئيس السيسي عن الفقر وخطورته، قائلا:" الفقر أكثر خطورة من جائحة كورونا، وهو جائحة تدمر المستقبل والحاضر وينهي على آمال المواطنين"، متابعا:" الفقر بيدمر المستقبل والحاضر".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر خلال منتدى شباب العالم،:" إحنا مش هنتكلم أزاي نخرج من الفقر في ظل الجائحة فقط لا إحنا لازم نتكلم عن الخروج بشكل كامل"، متابعا:" كان عندنا أكثر من مليون ونصف مواطن متواجدين في الشارع وفي ظروف صعبة".

ونوه بأن مصر نجحت في إدارة جائحة كورونا بتوازن، ما بين تطبيق الإجراءات الاحترازية والغلق المؤقت والعمل بلا توقف، متابعا:" إحنا موقفناش العمل خلال أزمة كورونا".



