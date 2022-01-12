السيسي: الشعب مقدرش يستحمل أداء الحكومة في 2011 وتظاهر عليها |فيديو

قال الرئيس السيسي إن مصر في عام 2011 كانت على وشك الانهيار الكامل، مضيفاً: "حتى بعد الإجراءات والانتخابات، جاءت قيادة وحكومة .. الشعب المصري مقدرش يستحمل أداءها لمدة عام وتظاهر عليها".

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته أثناء جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر بمنتدى شباب العالم، قائلاً: "بعدها لما بدأنا المسئولية مكنش في دماغنا حاجة غير محاربة الفقر.. من خلال العمل بجد وإخلاص وإتقان على قدر المستطاع.. لأن مكنش فيه حل تاني غير كده".

وأشار إلى حجم الجهد وحجم الإنفاق الذي ساعد في مواجهة الفقر، منوهاً أن الشركات التي عملت خلال الـ 7 أعوام الماضية في قطاع واحد كان عددها 4500 شركة، وحصلوا على تريليون و100 مليار جنيه تعاقدات.

وعقب: "ده مش شغل الرئيس .. ده شغل الدولة والحكومة المصرية".