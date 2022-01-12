سفير الشباب اليمنى: نحتاج 30 مليار دولار لإعادة إعمار اليمن

قال طارق حمود سفير الشباب اليمنى فى المجلس العربى الإفريقى: إن حجم المساعدات التى وصلت إلى اليمن بإجمالى 25 مليار دولار أمريكى، ولكن اليمن يحتاج إلى 30 مليار دولار لإعادة الإعمار.



وأضاف طارق حمود، خلال كلمته بفعاليات جلسة المسئولية الدولية فى إعمار مناطق ما بعد الصراعات بمنتدى الشباب العالمى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنهم لا يعرفون حتى الآن أين ذهبت هذه الأموال ويقال أن أكثر من 40% ذهبت إلى التشغيل ورواتب المنظمات وهناك بضائع ، أدوية وصلت إليهم فاسدة.

وأشار طارق حمود ، لوجود تخاذل أممى ودور المجتمع الدولى فى اليمن يحتاج لحثه على التدخل فى اليمن بشكل عاجل وسريع لإنقاذها وإعادة الإعمار والعديد من المنظمات يقولون أن الحرب تنتهى ويتم إعادة الإعمار ولكن حتى بعد 7 سنوات ولا تنتهى الحرب ، لافتا وجود 22 مدينة يمنية وليست جميعها فى الحرب وبإمكانهم البحث عن أماكن بعيدة عن الصراعات ونقوم بإعادة الإعمار فيها .