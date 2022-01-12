عرض رسمي من بيراميدز لـ مدافع الزمالك

تلقى محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عرضا من نادي بيراميدز للانتقال إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وسبق وأن طلب بيراميدز ضم المدافع لصفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ويرفض الجهاز الفني بقيادة الفرنسي كارتيرون فكرة رحيل اللاعب عن النادي خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر أن الزمالك لا يستطيع ضم لاعبين جدد في فترة الانتقالات الحالية في ظل قرار من النادي من القيد لفترتي قيد.

ويستعد الزمالك للمشاركة في بطولة كأس الرابطة، وكانت قرعة البطولة أسفرت عن وجود الفريق الأبيض على رأس المجموعة الثالثة، وتضم المجموعة فرق: "فاركو وإنبي وغزل المحلة وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش".

ومن المقرر أن الزمالك مبارياته في بطولة كأس الرابطة أمام فريق إنبي يوم ١٤ يناير الجاري.