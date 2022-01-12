رئيس مدينة سفاجا يتفقد المركز التكنولوجي لمتابعة تيسير إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين

تفقد اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، صباح اليوم "الأربعاء"، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، للاطمئنان على متابعة تيسير إجراءات تقديم الخدمات للمواطنين والرد على الشكاوى والاستفسارات، خاصة تيسير إجراءات تقدم المواطنين على الوحدات السكنية المعلن عنها.

ووجه “شعبان” إدارة خدمة المواطنين بالتعامل الفوري مع جميع شكاوى ومطالب المواطنين، والإسراع في حلها وتخفيف العبء والمعاناة عنهم، خاصة الحالات المرضية، والأولى بالرعاية والدعم وبحث جميع الشكاوى والطلبات المقدمة لصرف مساعدات مع التأكد من أحقيتها لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد رئيس المدينة، أنه يتم عرض كافة شكاوى وطلبات المواطنين عليه من خلال إدارة خدمة المواطنين واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها وضمان الشفافية والمصداقية بما يحقق الصالح العام ومصلحة المواطنين.

فى سياق آخر شدد « شعبان» على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا، ومنع أي تجمعات من شأنها أن تكون سببا في نشر الفيروس، وحفاظا على سلامة وصحة المواطنين بمدينة سفاجا

كانت مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحر الأحمر، أعلنت عن خريطة القوافل العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" خلال شهر يناير الجارى، والتى من المقرر ان تنطلق اليوم بقريتى مرسى حميرة ورأس حدربة جنوب محافظة البحر الأحمر.

وكشفت الخطة عن استمرار الكشف الطبى عن أهالى منطقة مرسى حميرة وأدلديت بالشلاتين اليوم الأربعاء وغدا الخميس، ثم تنتقل القافلة العلاجية التابعة لمبادرة "حياة كريمة" إلى مدينة حلايب لتستمر يومى 14 و15 يناير بها للكشف على المواطنين وصرف العلاج لهم مجانا.

وتنتقل القافلة من حلايب إلى قرية أبو رماد أيضا بمدينة حلايب لمدة يومين 16 و17 يناير، ثم إلى مدينة مرسى علم للكشف على مواطني قرى الشيخ الشاذلي برنيس وحماية يومى 18 و19 يناير، وصرف العلاج مجانا وكذلك التحويل على المستشفيات إذا لزم الأمر.

وتنتقل بعد ذلك القوافل العلاجية إلى مركز صحة الأسرة بمرسي علم لتقضي يومين بها 20 و21 يناير، ثم إلى مدينة القصير، حيث يجرى الكشف على أهالي قرية الحمروين يومي 22 و23 يناير، ثم مدينة سفاجا يجري الكشف على أهالي قرى أم الحويطات والنصر يومي 24 و25 يناير.

وتتوجه القوافل أخيرا إلى مدينة رأس غارب شمالا، حيث يتم الكشف الطبي على أهالي قرى الزعفرانة وعرب عايش يومي 26 و27 يناير الجاري، حيث يتم الكشف وصرف العلاج مجانا للمواطنين، وتنطلق القوافل ضمن مبادرة حياة كريمة.