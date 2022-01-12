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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وفد بريطاني يتفقد الإجراءات الأمنية بمطار القاهرة الشهر المقبل

مطار القاهرة
مطار القاهرة

يشهد مطار القاهرة الدولي، في أول فبراير المقبل، زيارة مرتقبة لوفد أمنى من إدارة النقل البريطانية، يتفقد خلالها الإجراءات الأمنية فى المطار، وتستمر الزيارة لمدة ثلاثة أيام.

وتعد تلك الزيارة الثانية للوفد البريطانى خلال ثلاثة شهور، للإطلاع على إجراءات تأمين الركاب داخل صالات السفر، خاصة المسافرين إلى لندن، وهو التفتيش المعتاد من السلطات البريطانية، الذى اجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة فى وقت سابق.

وبحسب مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، إنه من المقرر أن يتفقد الوفد البريطانى خلال زيارته إجراءات التأمين المتبعة لركاب رحلات مصر للطيران المتجهة إلى لندن، بداية من دخولهم إلى صالة السفر حتى صعودهم الطائرة، مع رصد عمليات الفحص والتفتيش للركاب وحقائبهم.

وأضافت المصادر، أن وفد إدارة النقل البريطانية سبق وتفقد مطار القاهرة الدولي في 29 نوفمبر الماضي، فى زيارة استغرقت يومين، تابع خلالها الإجراءات التأمينية المتبعة بالمطار، ومن المقرر أن يستكمل في زيارته المقبلة المقرر لها الشهر المقبل متابعة إجراءات التفتيش علي الرحلات المتجهة إلى لندن.

مطار القاهرة إدارة النقل البريطانية وزارة الطيران المدني مصر للطيران تأمين مطار القاهرة

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