عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بعد زيادة عدد الإصابات بكورونا.. نواب: يجب على المواطنين سرعة الحصول على اللقاح.. ولابد من الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد

فيروس كورونا
فيروس كورونا

وزارة الصحة: خروج 906 متعافين من فيروس "كورونا" من المستشفيات
برلماني يطالب بحملة إعلامية كبيرة لزيادة وعي المواطنين بالحصول على لقاح كورونا
لتجنب زيادة الإصابات بكورونا

نائب يطالب الحكومة بتقليل التجمعات بين المواطنين
 

 

طالب عدد من النواب بضرورة تكثيف الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، فى ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا ، و أكدوا أنه لابد من وجود حملة إعلامية كبيرة لزيادة وعى المواطنين بالحصول على لقاح فيروس كورونا ، خاصة أن المواطنين غير مقتنعين بالحصول على لقاح كورونا نظرا لتخوفهم من أن يضرهم.

فى البداية قال النائب أحمد الطحاوى ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان إنه فى ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا أصبح لزامًا على المواطنين الحصول على لقاح فيروس كورونا.

وأشار الطحاوى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه لابد من وجود حملة إعلامية كبيرة لزيادة وعى المواطنين بالحصول على لقاح فيروس كورونا ، خاصة أن المواطنين غير مقتنعين بالحصول على لقاح كورونا نظرا لتخوفهم من أن يضرهم.

وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان بضرورة التزام المواطنين بارتداء الكمامة في الأماكن العامة والمستشفيات ، وعدم دخول أى مواطن فى أى جهة حكومية بدون حصوله على لقاح كورونا.

ودعا النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى ضرورة تكثيف الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، فى ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يجب على المواطنين الالتزام بالتباعد فى المسافات وارتداء الكمامة والحصول على التطعيم والجرعة الثالثة المعززة لبعض الفئات.

وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان من الحكومة أن تقلل من التجمعات بين المواطنين بقدر الإمكان، والإستمرار فى متابعة أحدث أنواع لقاحات فيروس كورونا التى تحظى بأمان شديد.

وتابع: هناك دور كبير على الإعلام أيضا يتمثل فى أهمية توعية المواطنين بضرورة التطعيم بلقاح كورونا والتباعد فيما بينهم.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 906 متعافين من فيروس "كورونا" من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 328957 حتى اليوم.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تسجيل 932 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وأضاف أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 394740 من ضمنهم 328957 حالة تم شفاؤها، و22014 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 


نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L


نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

 

الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا لقاح كورونا وزارة الصحة والسكان منظمة الصحة العالمية

ترشيحاتنا

رائحة غاز بالإسكندرية.. وزارة البترول تطمئن المواطنين

ميدو يهاجم الاتحاد الافريقي بعد مباراة تونس ومالي

الحكومة الليبية تنفي عقد لقاءات بين الدبيبة ومسئولين إسرائيليين

خالد منتصر يتهم الطبيب "ش" بالتسبب في وفاة وائل الإبراشي بوصفه مجهولة

تأجيل مباراة موريتانيا وجامبيا في كأس الأمم الأفريقية

مدبولي: تمكين القطاع الخاص في المجال السياحي سيحقق للدولة أهدافها التنموية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول رد فعل من الكاف بشأن فضيحة أحداث مباراة تونس ومالي

في واقعة مصرع أسرة بالساحل..الأب مات جالسا ممسكا بعكازه.. والزوجة والابنة"كانوا نايمين"

قرار سريع من محمود الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

صدمة في منتخب مصر بعد تأكد إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي

التعليم: بدء امتحانات نصف العام السبت القادم .. و19 يناير إجازة

الصحة: تطعيم 501 ألف مواطن تخلفوا عن الجرعة الثانية من لقاح كورونا

الإسكان الاجتماعى| 5 حالات لسحب الشقق من مالكيها..احذر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

كريمة مختار رمز الأمومة.. استقبلتها رئيسة وزراء الهند في قاعة كبار الزوار .. وهدد الفخرانى بالانسحاب من مسلسل لأجلها I فيديو وصور

المشربية.. كيف تحولت من متنفس للنساء لقطعة فنية تذكرنا بالماضي| نوستالجيا

اتهامات متبادلة بين منة شلبي وممرضات..الفنانة: أهملوا والدتي..وملائكة الرحمة: نيمتنا على البلاط

فيديو

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

فيديو جراف.. ماذا قالت الفنانة نور عن كواليس حياتها الشخصية وأولادها

ريا أبى راشد تروى اللحظات الأخيرة لرحيل والدتها.. فيديو

لن أعود إلى لبنان.. ريا أبى راشد تروى طفولتها البائسة بسبب الحرب..فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

اﻟﻤﺰﻳﺪ