برلماني: رسائل الرئيس السيسي تنقذ العالم من شرور ومخاطر التغيرات المناخية

أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب أن رسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حضوره جلسة "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية بمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بمدينة شرم الشيخ تنقذ العالم كله من شرور ومخاطر التغيرات المناخية.

وأشاد "خضراوى" فى بيان له أصدره اليوم بتأكيد الرئيس السيسى بتحرك مصر بسرعة لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية وأن السنوات الثماني القادمة مهمة لمجابهة خطر التغيرات المناخية.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى الأهمية الكبيرة لرسالة الرئيس السيسى التى قال فيها : أمامنا فرصة للاستغناء عن استخدام الوقود الأحفوري باستخدام سيارات تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي ولو تم تحويل 200 أو 300 مليون سيارة من طاقة أحفورية إلى طاقة الكهرباء سيكون فرصة كبيرة لمعالجة الانبعاثات وأن مصر قامت بتطهير جميع البحيرات، وتبطينها بتكلفة تصل إلى 80 مليار جنيه.

وتنفذ مبادرة "حياة كريمة" لتغيير حياة 60 مليون مواطن ما وفر آلاف فرص العمل للشباب اضافة الى تنفيذ المشروع القومي للطرق ونتوسع في الحارات حتى نمنع أي شكل من أشكال توقف السيارات لتقليل الانبعاثات.

وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن الرئيس السيسى وضع العالم كله أمام مسئولياته التاريخية بشأن الآثار السلبية والخطيرة لظاهرة التغيرات المناخية كما أوضح للعالم الاهتمام الكبير من مصر بهذه الظاهرة مشيداً بجميع القضايا التى تناولها الرئيس السيسى أمام هذا المنتدى العالمى.

واعتبر المهندس عبد السلام خضراوى تخصيص جلسة داخل منتدى الشباب العالمى بشرم الشيخ عن ملف التغيرات المناخية بمثابة ضربة البداية للاستعدادات المصرية لعقد مؤتمر الأمم المتحدة العالمى عن المناخ بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر المقبل.