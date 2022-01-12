نرفض تدخل الآخرين في شئوننا.. أبرز تصريحات السيسي بجلسة إعمار مناطق ما بعد الصراعات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ، جلسة المسئولية الدولية فى إعمار مناطق ما بعد الصراعات وذلك ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى:



مصر مستعدة..الرئيس السيسي يوافق على طلب سفير الشباب اليمني

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر مستعدة دائما للتعاون مع الأشقاء من أجل البناء والتعمير، متابعا:" دي ثوابت مصرية" ، مضيفا " الخراب لا يتسبب سوى في الآلام والمعاناة والبناء والتعمير يبعث الأمل والحلم.

الرئيس السيسى: الله تفضل على الشعب المصرى ولم نلق مصير اللاجئين

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن الله تفضل على الشعب المصرى كثيرا بأننا لم ندخل مصير أزمات ولاجئين، معقبا: "دولة فيها 100 مليون كانت هتبقى دولة أزمات ولاجئين والناس تتفرج علينا والمانحين يعطونا".

السيسي لقادة الدول محل النزاعات: يجب تسوية الأزمات لتخفيف آثارها الصعبة عن مواطنيكم

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، نداء لقيادات الدول التي يوجد بها نزاعات، قائلاً: "باسم مؤتمر منتدى شباب العالم، وشباب المؤتمر الذي يحلم بالاستقرار والسلام والأمن والتنمية، عليكم أن تنظروا بمنظور آخر ومختلف يؤدي إلى تسوية هذه الأزمات للتخفيف والتقليل من حجم الآثار الصعبة التي ترتبت على هذا النزاع".



السيسي لأهالي فلسطين: مش هنجيب عمالة تشتغل وأهل القطاع موجودين

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن قطاع غزة وإعادة إعماره، قائلا: تطوير وإعادة تأهيل القطاع يتطلب مبلغا أكتر من الـ 500 مليون دولار المرصودة، متابعا:"كنا نتمنى أن نساهم بأكثر من ذلك" ، موجها حديثه إلى أهالي قطاع غزة، قائلا:" أتمنى أن أهل قطاع غزة يشاركون في إعادة الإعمار مش هنجيب عمالة تشتغل في القطاع وأهل القطاع موجودين".



السيسي: نرفض تدخل الآخرين في شئوننا.. ونستطيع حل مشاكلنا بأنفسنا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه لـ الدول الأُخرى، قائلاً: "عندنا في مصر.. لا نتدخل في شئون الدول، وندعو دائماً إلى عدم تدخل الآخرين في شئوننا، حتى نستطيع أن نحل مسائلنا بأنفسنا بعيداً عن النزاع والاقتتال بشكل أو بآخر".

نصحته بالصبر..السيسي يكشف عن حوار دار بينه وبين شاب من دولة شقيقة

روى الرئيس السيسي موقفا جمعه بـ شاب من دولة شقيقة، قائلا:" الشاب سألني رأيك نغير الموضوع في البلد بالقوة ولا نصبر.. ووجهة نظري كانت أنه يصبر لأن التغيير بالقوة قد يؤدي إلى خراب لا يمكن السيطرة عليه.

ووجه حديثه للحضور قائلا:" المنطقة دي دفعت ثمنا كبيرا نتيجة تدخل الآخرين في شؤونها".