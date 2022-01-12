ولاء جاد الكريم: اجتزنا الأزمات بسبب التفهم الشعبي والثقة في القيادة السياسية

قال ولاء جاد الكريم، مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن المبادرات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية من أفضل المبادرات التي تعاملت مع الفقر على مستوى العالم، ومن ضمنهم مبادرة حياة كريمة.



وأضاف "ولاء جاد الكريم" خلال مداخلته الهاتفية على القناة الأولى الفضائية، أن مصر كان لديها حزمة من التدخلات التي ساهمت في اجتياز أزمة جائحة كورونا، متابعا: مصر نجحت في التوسع في مشاريع البنية التحتية.

واسترسل: مصر قدم حزمة من الدعم النقدي المباشر للفئات التي تأثرت بجائحة كورونا، منوها بأن التطور الذي شهده القطاع الطبي السنوات الماضية كان سبب في تقليل الآثار السلبية للجائحة.



وأكد على أن تعامل مصر مع جائحة كورونا تجربة ناجحة ويجب على الجميع التعلم منها، متابعا: التفهم الشعبي وثقة الشعب في القيادة السياسية هو السر في اجتياز الأزمات في مصر.



