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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توقيع خطابات دبلوماسية متبادلة.. الأرجنتين تهدي مصر مليون جرعة لقاح أسترازينيكا |صور

التوقيع على خطابات
التوقيع على خطابات دبلوماسية بشأن إهداء مصر لقاحات كورونا

وقعت السفيرة د. ماهي حسن عبد اللطيف، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، وسفير الأرجنتين بالقاهرة ”إدواردو فاريلا“، اليوم "الاربعاء"، بالتوقيع على الخطابات الدبلوماسية المتبادلة، والتي قبلت مصر بمقتضاها إهداء حكومة الأرجنتين عدد مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الخارجية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، لتوفير اللقاحات اللازمة لمجابهة فيروس كورونا المستجد،

وأعربت السفيرة د. ماهي عبد اللطيف عن تقدير الحكومة المصرية للعلاقات المتميزة القائمة مع دولة الأرجنتين في مختلف المجالات، سواءً على المستوى الثنائي، وخاصة مع الاحتفال بمرور 75 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، أو من خلال تجمع الميركسور.

وأكدت مساعد وزير الخارجية على أهمية تضافر جهود دول العالم للتعاطي مع الجائحة وتبعاتها، لاسيما مع ظهور تحورات جديدة للفيروس، مُبرِزةً جهود الدولة المصرية في هذا الصدد من خلال وضع وزارة الصحة برنامجاً دقيقاً لتحصين المصريين وتوفير اللقاحات اللازمة لذلك.

وأشارت إلى أن مصر تُعَدْ من أوائل الدول التي بدأت برامج التطعيم في العالم، ومعربة عن الشكر  للدول التي أسهمت في تزويد مصر بهذه اللقاحات.

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