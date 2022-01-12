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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة دمياط

للاستفادة من الحوافز الضريبية.. تنبيه مهم لأصحاب المشروعات

صدى البلد

دعا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في بيان صادر عنه اليوم، أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة، بالاسراع في استصدار شهادة تصنيف المشروع من فرع الجهاز بدمياط ، قبل موعد تقديم الإقرارات الضريبية الذى يبدأ من يناير المقبل، وذلك للاستفادة من الحوافز الضريبية التي أقرها قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها، فضلًا عن تشجيعهم لتوفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع توجهات الدولة في استقرار هذه المشروعات واستمرارها.

 

واضاف البيان انه قد تم التنسيق بين الجهاز ووزارة المالية على استخدام نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪.

 

ويتيح القانون الجديد لأصحاب المشروعات نظاما ضريبيا مبسطًا؛ حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

 

وأوضح البيان، أنه تم الاستفادة من هذه المزايا الضريبية عن طريق الحصول على شهادة تصنيف المشروع من خلال زيارة  فرع الجهاز بشارع المستشار عبد الرحيم نافع بمدينة دمياط أو  عن طريق  الرابط  http://study.edaegypt.org/smeforms/smelaw

 

مما يتيح لأصحاب المشروعات التمتع بمختلف التيسيرات الإضافية التي نص عليها القانون فى التعامل مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لا تقل عن 20% من التعاقدات للمشروعات المتوسطة   و20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات الاستشارية أو مقاولات الأعمال، هذا وسيتم إعفاء مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع.


ويتم متابعه طلب شهاده التصنيف عبر الرابط الاتى :
http://study.edaegypt.org/smeforms/qsmelaw

 

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دمياط المشروعات المتوسطة والصغيرة محافظة دمياط جهاز تنمية المشروعات تنمية المشروعات

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