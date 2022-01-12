سفير بريطانيا بالقاهرة: حياة كريمة مبادرة عظيمة للارتقاء بالبنية التحتية للريف.. فيديو

قال جاريث بايلى، السفير البريطانى لدى مصر، إن مبادرة حياة كريمة مبادرة عظيمة تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية للقرى المصرية، مؤكدا أن مصر تشهد تطورا واضحا فى البنية التحتية.

وأضاف جاريث بايلي، خلال تصريحات لفضائية “اكسترا نيوز”، أن مصر أصبح لها تطور في مجال الطاقة المتجددة، خاصة بعد التغييرات المناخية التي ظهرت في العالم كله نتيجة إستخدام الطاقة التقليدية من الفحم والوقود الإحفوري.

وتابع جاريث بايلي، أن مصر أصبح لها قدرة على تنظيم الأحداث الكبير، مؤكدا أن مصر تستطيع تنظيم قمة المناخ المقبلة ومستعدون لمساعدتها في التنظيم.

47 رحلة طيران

وأشار السفير البريطانى، لدى مصر إلى أن هناك 47 رحلة طيران أسبوعية من القاهرة إلى بريطانيا والعكس، ورحلة أسبوعية من بريطانيا إلى الأقصر.. ونأمل فى الزيادة خلال الفترة المقبلة