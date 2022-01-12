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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكرتى وإكرامي وفتحي دكة.. تعرف علي تشكيل بيراميدز أمام الاتحاد

بيراميدز
بيراميدز

أعلن الكابتن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيلة الفريق في مواجهة نادي الاتحاد السكندري خلال المباراة التي تجمع بين الفريقين على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس الرابطة.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - حسين السيد - عمر جابر

خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - هشام محمد - إبراهيم حسن - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - ناصر منسي - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - عماد ميهوب - صلاح يحيى، فيما خرج من القائمة الحارس أحمد دعدور.

إيهاب جلال بيراميدز الاتحاد السكندري كأس الرابطة استاد الدفاع الجوى

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