سفير بريطانيا:مصر تشهد تطورا واضحا فى البنية التحتية وقادرة على تنظيم الأحداث الكبيرة..فيديو

قال جاريث بايلى، السفير البريطاني بالقاهرة، إن مصر أصبح لها قدرة على تنظيم الأحداث الكبيرة، مؤكدا أن مصر تستطيع تنظيم قمة المناخ المقبلة ومستعدون لمساعدتها في التنظيم.

وأضاف جاريث بايلي، خلال لقاء له عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن مبادرة حياة كريمة مبادرة عظيمة تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية للقرى المصرية، مؤكدا أن مصر تشهد تطورا واضحا فى البنية التحتية.

وتابع جاريث بايلي، أن مصر أصبح لها تطور في مجال الطاقة المتجددة، خاصة بعد التغييرات المناخية التي ظهرت في العالم كله نتيجة إستخدام الطاقة التقليدية من الفحم والوقود الإحفوري.

47 رحلة طيران

وأشار السفير البريطانى، لدى مصر إلى أن هناك 47 رحلة طيران أسبوعية من القاهرة إلى بريطانيا والعكس، ورحلة أسبوعية من بريطانيا إلى الأقصر.. ونأمل فى الزيادة خلال الفترة المقبلة