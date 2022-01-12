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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أيمن الجميل : منتدى شباب العالم برعاية الرئيس السيسي يوفر لمصر دعاية بمليارات الدولارات

صدى البلد

 

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن منتدى شباب العالم فى دورته الرابعة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، يضع مصر فى قلب العواصم العالمية الكبرى ، ويصل بمواقف الدولة المصرية إلى صدارة نشرات الأنباء وكبريات المؤسسات العالمية ، ويوجه الاهتمام إلى مدينة شرم الشيخ حيث تعقد جلسات منتدى شباب العالم ، وهى أمور لو أردنا أن نضعها فى خطة لإنجازها ، ستكلفنا مليارات الدولارات ووقتا طويلا ، وقد لا تأتى بنفس المردود الكبير الذى تلقاه جلسات وفعاليات منتدى الشباب ، بدءا من المؤسسات الأممية الكبرى وصولا إلى ممثلى الدول الكبرى وشباب 196 دولة شاركوا فى المنتدى وفعالياته وأصبحوا سفراء لمصر فى دولهم ومحيطهم الاجتماعى والثقافى والجغرافى

وأشار أيمن الجميل إلى أن العالم أجمع مبهور بما تم استعراضه خلال جلسات المنتدى حول مبادرة حياة كريمة ، وكيف أنها استطاعت فى وقت قياسى أن تحقق المستهدف من مراحلها الأولى التى تخدم 60 مليون مواطن مصرى يقطنون القرى والنجوع ، وكيف تعمل المبادرة على التخفيف من آثار الجوائح الصحية التى أصابت العالم مثل جائحة كورونا، وتعمل أيضا على توفير فرص عمل كثير للعمالة المؤقتة وغير المنتظمة فى المشروعات التنموية التى تقام فى الريف ، مثلما تعمل على رفع حالة الاستعداد الصحى لمواجهة المستجدات

 

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جلسة "تجارب تنموية في مواجهة الفقر" خلال منتدى شباب العالم ، أوضحت للعالم كله كيف استطاعت الدولة المصرية أن تواجه الفقر وتبعاته من خلال ميزانية تتجاوز الـ6 تريليونات جنيه أو ما يعادل نحو 400 مليار دولار وهو رقم ضخم جدا لدولة نامية مثل مصر، إلا أننا وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، استطعنا إعادة النظر فى مواردنا وتقييم الأصول الخاصة بالدولة المصرية وتوظيفها التوظيف الأمثل لصالح المواطنين الأكثر احتياجا

وتابع أيمن الجميل ، الرئيس السيسي أشار خلال منتدى شباب العالم إلى أمر شديد الأهمية وهو أن العالم كان يحتفل قبل 
جائحة كورونا، بخروج مليار شخص من الفقر، وعندما أتت الجائحة، تركزت مساعي العالم فى الحفاظ على المليار شخص 
الذين أخرجوا من الفقر، حتى لا يعودوا إليه مرة أخرى، وبالنسبة للدولة المصرية ، استطاعت قبل جائحة كورونا وحتى الآن أن توظف كل الطاقات الممكنة وحزم الدعم والمعاشات الاستثنائية ،لحماية أكبر عدد من الأسر المصرية من الوقوع فى براثن الفقر ، لأن الفقر يعنى اليأس والتطرف والكراهية ، وهو ما واجهته الدولة المصرية بقوة بعد 2012

واعتبر أيمن الجميل أن تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المنتدى أن" مواجهة الفقر المتعدد لا تقتصر على توفير الأموال" ، تحول إلى استراتيجية متكاملة للتنمية المستدامة فى مصر ، تبدأ بالتعليم الجيد فى كافة المراحل العمرية وترتبط بمشروع التأمين الصحى الشامل لكل المواطنين ومعه المبادرات الصحية المتواصلة التى تطلقها الدولة مع إعادة تأهيل وتنمية كافة البنية الأساسية من مستشفيات وعيادات ومؤسسات طبية وشركات لإنتاج الأدوية ، مع الاهتمام بقطاع التعمير إلى أقصى مدى حتى يتم توفير وظائف لأكبر عدد ممكن وسكن كريم لكل من يطلبه وقبل كل ذلك منح الناس أملا بحياة أفضل فى المستقبل

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