انقطاع المياه عن 10 مناطق كبرى بالقاهرة| أماكن ومواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق ( فندق الماسة- امتداد رمسيس 1،2،3 – المنطقة المركزية العسكرية- الكلية الفنية العسكرية – جامعة الأزهر- نادي السكة- نادي مدينة نصر- مدينة التوفيقية – الاستاد- أرض المعارض مدينة نصر).

وكشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، أن ذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 15-1-2022 الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة العاشرة مساء نفس اليوم .

وأرجعت شركة مياه الشرب بالقاهرة سبب قطع المياه لاعمال الربط واللحامات الخاصة بتحويل مسار خط المياه قطر 800 بامتداد ترعة الجندي بمنطقة حدائق القبة المتعارضة مع اعمال نفق الصرف الصحي التابع للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.



وأكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة توفير سيارات مياه صالحة للشرب فى الأماكن المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.