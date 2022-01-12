أغنية جديدة لـ جنات.. محمد العشي: انتظروا عملا جميلا وراقيا

كشف الموزع محمد العشي، عن أحدث أعماله الفنية التي ستجمعه مع المطربة جنات، عبر حسابه الرسمي على “الفيسبوك”.

وكتب "العشي"، “انتظروا عمل جميل وراقي وله رسالة مهمة اتشرف فيه بمشاركة اخوات واصحاب في منتهى الفن والابداع، غناء صديقتي المبدعة الفنانة جنات ولحن رفيق الدرب الدكترة المبدع مصطفى العسال، وكلمات الشاعرة العبقرية نور عبد الله”.

وتابع "تدوين اخويا وصديقي العزيز Nagy Anass وتسجيل وميكس وماستر الهندسة المبدع الراقي Mafdy Thabet و منتج فني الاستاذ الخلوق المهذب Rafik George ومن توزيعي، ان شاء الله يعجبكم لما يظهر للنور".

يذكر أن صرح المنتج محروس المصري عن انتهاء المطربة « جنات » من تسجيل أغاني أحدث أعماله الإنتاجية مسلسل «شارع 9»، حيث تغني جنات اغنية «القلب مات» والتي تم تخصيصها لتتر بداية المسلسل واغنية «اهي مراحل» والتي كتبت لتتر نهاية المسلسل.