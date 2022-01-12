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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: فنادق فاخرة ومنطقة للمال والأعمال بطول 7 كيلو على البحر المتوسط

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا، بمدينة شرم الشيخ، مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمستثمر السياحي ناصر عبداللطيف رئيس مجموعة فنادق "ريكسوس العالمية"، والمهندس نادر هشام علي، عضو مجلس اتحاد الغرف السياحية، وعدد من المستثمرين والمطورين السياحيين، لاستعراض عدد من المشروعات بمدينة العلمين الجديدة. 

واستعرض اللقاء مخطط مقترح لتطوير مساحة ٧.٥ مليون مترمربع، وبطول نحو ٧ كيلو علي البحر، من المقرر أن تضم عددا من الفنادق الفاخرة، وممرا مائيا متصلا بطول المشروع، ومطاعم عالمية، ومنطقة للمال والاعمال، فضلا عن مبان سكنية وادارية وتجارية.

وأشار الدكتور مصطفي مدبولي إلي توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة تنفيذ مشروعات سياحية واستثمارية بمدينة العلمين الجديدة، بغرض تحقيق عدة أهداف منها انعاش حركة السياحة الوافدة إلي مصر، وتنويع مفردات الجذب السياحي، وتوفير فرص عمل مستدامة، وزيادة العوائد الدولارية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هدف الدولة الحالي هو تولي القطاع الخاص قيادة قطاع السياحة، والعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل سبل الدعم من أجل تمكينه للقيام بهذا الدور، لافتا إلي أن استغلال الفرص السياحية الواعدة في مصر يعود بالنفع علي الجانبين، حيث سيحقق للدولة اهدافها التنموية، ويحقق للقطاع الخاص العوائد الاستثمارية المرجوة.

وخلال الاجتماع، ناقش رئيس الوزراء سبل تعظيم الشراكة مع المستثمرين السياحيين في مدينة العلمين الجديدة، وتصور لإقامة مناطق فندقية عالمية، واخري للتطوير العقاري.

من جانبه، أشار ناصر عبداللطيف، إلي أنه عقد اجتماعا مع عدد من سلاسل الفنادق العالمية الفاخرة،  لمناقشة فرص الاستثمار في مدينة العلمين الجديدة، لافتا إلى أنهم أبدوا تحمسهم للاستثمار بالمدينة في ضوء الفرص الواعدة لهذه الوجهة السياحية الواعدة.

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