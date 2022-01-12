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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

25 لاعبًا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لسموحة والأهلي في كأس الرابطة

الاسماعيلي
الاسماعيلي

أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون، قائمة لاعبيه للدخول فى معسكر مغلق يستمر حتى يوم 17 يناير الجارى بالإسكندرية.

يأتي هذا المعسكر، استعدادًا لمواجهتى سموحه والأهلى ضمن منافسات المجموعة الثانية بكأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى، وفضل الجهاز الفنى إقامة معسكرا مغلقا لتجنب مشاقة السفر على اللاعبين فى ظل ضغط المباريات المنتظر خلال هذه المسابقة نظرًا لخوض 5 لقاءات فى 17 يومًا.

وشهدت القائمة تواجد الصفقات الجديدة التى إبرامها مسئولى الدراويش خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية وهم البوليفى كارميلو ألجاراناز والجامبى سايكو كونتيه والإيفوارى جان موريل بالإضافة إلى عودة عماد حمدى الذى غاب عن صفوف الفريق فى الفترة الماضية للإصابة.

وضمت القائمة 25 لاعبًا وهم: (أحمد عادل عبد المنعم وعمر رضوان وكمال السيد فى حراسة المرمى وباهر المحمدى ومحمد هاشم ومحمد عمار ومروان الصحراوى وأحمد عيد وأحمد أيمن وعبد الله جمعه وعصام صبحى ومحمد دسوقى فى خط الدفاع وعمر الوحش وعماد حمدى ومحمد مخلوف ومحمود عبد العاطى دونجا ومحمد عادل ووجيه عبد الحكيم ومحمد الشامى وأحمد مدبولى وأحمد مصطفى ومحمد عبد السميع وعبد الرحمن مجدى فى خط الوسط والبوليفى كارميلو ألجاراناز والجامبى سايكو كونتيه فى خط الهجوم).

وكانت من أهم غيابات الدراويش عن هذا المعسكر محمد فوزى الذى يخضع لبرنامج علاجى وتأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بعد تعرضه للإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

كأس الرابطة رابطة الأندية المحترفة باهر المحمدي الاسكندرية خوان براون

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