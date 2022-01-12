يحتاج 500 مليون دولار.. الرئيس: أرجو إنهاء مراحل إعادة إعمار غزة سريعًا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن منتدى شباب العالم 2022 في شرم الشيخ تناول أمر النزاعات وإعادة الإعمار والأزمات التي تعيشها البلاد، وتأثيرها على الشباب والصغار في الدول التي توجد بها، مشددا: "علشان نقدر نتحرك والدنيا كلها تتحرك، لا بد من توقف هذه النزاعات، ولا بد من توقف الاقتتال في البداية".

وأضاف الرئيس : "الخراب يؤدى إلى الآلام والمعاناة.. والبناء والتعمير بيدى الأمل.. الأكاديمية الوطنية جاهزة لشباب اليمن وكل الشباب.. وفيه أشقاء يحضروا إلى الأكاديمية بكل تواضع".

وقال الرئيس السيسي، إن المنطقة دفعت ثمنا كبيرا لفرض وتدخل الآخرين في شئونها، مضيفا: "اللى حصل في الدول التانية كان محاولة للتغيير.. أصحاب التغيير مش عارفين ان هذا المسار قد يؤدى الى الخراب اللى احنا عايشينه".

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن قطاع غزة يحتاج أكتر من 500 مليون دولار لإعادة الإعمار، معلقا: "كنا نتمنى نساهم بأكثر من كده"، موجها بإنهاء مراحل إعادة إعمار القطاع، مضيفا: " أرجو إنهاء هذه المراحل التي وعدنا بها في أسرع وقت مكن من أجل أشقائنا في قطاع غزة".