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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصطفى أبو زيد: المشروعات القومية وفرت 5 مليون فرصة عمل وحياة كريمة الأضخم فى تاريخ مصر

حياة كريمة
حياة كريمة

قال الدكتور مصطفى أبو زيد  مدير مركز مصر للدراسات أن مصر قامت بتنفيذ تجربة فريدة من نوعها، بشأن البرامج الإصلاحية، منها الإصلاح الاقتصادي، وأن الدولة تمكنت من تحقيق قيمة مضافة للأقتصاد.


وأضاف مصطفى أبو زيد ، خلال حواره ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الإصلاح الاقتصادى أضاف لموارد الدولة وساهم فى التنمية، وان المشروعات التى تمت خلال الـ 7 سنوات الماضية وفرت حوالى 5 ملايين فرصة عمل.


ولفت إلى أن الدولة المصرية فى عام 2020 فقط وفرت أكثر من مليون فرصة عمل، وكل ذلك من خلال المشروعات التى تتم فى كل مكان.


وأشار إلى أن التجربة المصرية أصبحت نموذج للدول، وأن البنك الدولى يشيد بالجهود التى تمت وتتم فى مصر.


وكشف أن تجربة مبادرة حياة كريمة تعتبر هى الأضخم فى تاريخ مصر الحديثة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطالب الجميع فى العمل، و لكى يكون هناك زيادة فى الإنتاج.


وأوضح أن الرئيس السيسي، قال إن الفقر عامل من عوامل عدم الاستقرار فى البلاد، و مصر تقوم بتوفير وحدات سكنية كثيرة من أجل مواجهة الفقر والمشكلات التى تواجه عدد من المواطنين.


وأكد أن الدولة فى الفترة الماضية عملت على أكثر من شئ لكى يكون هناك جذب للاستثمار،ومصر حصلت على المركز الأول فى أفريقيا من حيث الاستثمار، رغم جائحة فيروس كورونا التى ضربت الدول.

 


 

مصطفى أبو زيد الإصلاح الاقتصادى مليون فرصة عمل مبادرة حياة كريمة

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