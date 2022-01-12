عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

نجل الشاعر محمد الشهاوي: حالته غير مطمئنة ويحتاج لتدخل جراحي..والوزيرة استجابت

صدى البلد

طالب اليوم عدد من المثقفين والفنانين وزارة الثقافة بالاهتمام بالشاعر الكبير محمد الشهاوي ، والذى تعرض مؤخرًا لأزمة صحية، بدأت بإجرائه عملية ازالة البروستاتا فى أحد مستشفيات مدينة كفر الشيخ، وزاد الأمر سوءًا أن الشاعر الكبير تعرض للسقوط فى المستشفى ونتج عن ذلك كسر فى الحوض ويحتاج إلى عملية سريعة.

 

وقال الشاعر مسعود شومان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "انقذوا الشاعر الكبير محمد الشهاوي، تعرض الشاعر الكبير محمد محمد الشهاوى لكسر فى الحوض ويحتاج إلى تدخل جراحى عاجل وحالته حرجة جدا جدا، وقد تم نقله لمستشفى العبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ".

متابعة الحالة

وفي حديث له لـ"صدى البلد" تحدث الشاعر والباحث مسعود شومان وقال إن الوزيرة والمحافظ قد اهتموا بتلك المناشدات واستجابوا سريعًا للأمر.


من جانب تحدث أيضًا لـ"صدى البلد" أحمد محمد الشهاوي نجل الشاعر محمد الشهاوي والذي تقدم بالشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم التي استجابت بشكل فوري لمناشدات الجميع، إذ قال إن الوزير تواصلت معه بشكل شخصي كي تطمئن على حالة أبيه الصحية، كما توجه بالشكر لمحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين والذي استجاب للمناشدات أيضًا.

txt

مسعود شومان: بيرم التونسي هو ابن لمرحلة مليئة بالأحداث التاريخية.. واستطاع استشراف مناطق شديدة الخصوصية في الحياة الاجتماعية المصرية


وعن حالة والده محمد الشهاوي الصحية أجاب أنها غير مطمئنة حتى هذه اللحظة، إذ دخل والده للعناية المركزة بعد أن كلف رئيس جامعة كفر الشيخ، عميد كلية الطب لمتابعة حالة الشاعر الكبير.

 

كما أوضح في حديثه أنهم خلال الفترة الحالية ينتظرون موعد تحديد عملية جراحية بعد أن تأكد إصابة والده بشروخ.

 

محمد الشهاوى وزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم محافظ كفر الشيخ مسعود شومان

موضوعات متعلقة

في ذكرى رحيل إحسان عبد القدوس.. وُلِد لأبوين من أهل المسرح ولم يجرؤ على خوض تجربة الكتابه فيه|نوستالجيا

الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة دولة فلسطين في الآداب.. تعرف عليهم

القاهرة السينمائية.. عن المدينة والحداثة ين الصورة والواقع قريبا عن دار المرايا

الناشر شريف بكر: من الضروري استقطاع المساحات الكبيرة المقدمة لدور النشر الحكومية لصالح نظيرتها الخاصة

مسعود شومان: بيرم التونسي هو ابن لمرحلة مليئة بالأحداث التاريخية.. واستطاع استشراف مناطق شديدة الخصوصية في الحياة الاجتماعية المصرية

في ذكرى رحيله.. عبد الوهاب الأسواني: آفة النقاد هي الاستيراد من الخارج| نوستالجيا

خلال احتفالية أقامتها جامعة القاهرة.. جابر عصفور: أنا ابن طه حسين وسهير القلماوي.. وعاهدت أساتذتي أن أكون حريصًا على العلم|نوستالجيا

سار على نهج أديب نوبل.. ماذا تعلم جابر عصفور من نجيب محفوظ؟

ترشيحاتنا

تفاصيل رقص مدرس مع الطلبة بإحدى القاعات في المنوفية

رئيس المتحدة: مصر إمكانياتها التنظيمية والإدارية هائلة لاستضافة أهم الأحداث العالمية |صور

مدرب تونس: عملت 30 عامًا ولم أرى مثل ما فعله حكم مباراة مالي

11 خصلة اجتمعت للسيدة نفيسة مع جدها|تعرف عليها

ترقص .. دنيا سمير في ظهور مفاجئ على إنستجرام |شاهد

حورية فرغلي تحتفل بنجاح مسلسل "أيام" في صدى البلد .. شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار سريع من محمود الخطيب بعد إصابة أكرم توفيق

أول رد فعل من الكاف بشأن فضيحة أحداث مباراة تونس ومالي

في واقعة مصرع أسرة بالساحل..الأب مات جالسا ممسكا بعكازه.. والزوجة والابنة"كانوا نايمين"

مكنش بيشرب سيجارة.. القصة الكاملة لذبح محامٍ لـ زوجته في الدقهلية

حاول الهرب بين أسطح المنازل.. القصة الكاملة لمحام ذبح زوجته في الدقهلية: "قتلت مراتي"

تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن متحور أوميكرون

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

صدمة في منتخب مصر بعد تأكد إصابة أكرم توفيق بالرباط الصليبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدع ينذر بالخطر.. تحذيرات جديدة من ذوبان «نهر يوم القيامة الجليدي» وإغراق نيويورك وبريطانيا

كريمة مختار رمز الأمومة.. استقبلتها رئيسة وزراء الهند في قاعة كبار الزوار .. وهدد الفخرانى بالانسحاب من مسلسل لأجلها I فيديو وصور

المشربية.. كيف تحولت من متنفس للنساء لقطعة فنية تذكرنا بالماضي| نوستالجيا

اتهامات متبادلة بين منة شلبي وممرضات..الفنانة: أهملوا والدتي..وملائكة الرحمة: نيمتنا على البلاط

فيديو

لأول مرة في التاريخ.. زراعة قلب خنزير بجسد مريض في أمريكا |فيديوجراف

فيديو جراف.. تفاصيل مشادة كيروش مع مشجع بعد هزيمة نيجيريا

فيديو جراف.. ماذا قالت الفنانة نور عن كواليس حياتها الشخصية وأولادها

ريا أبى راشد تروى اللحظات الأخيرة لرحيل والدتها.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطي أحمد يكتب : النبوءة الوحيدة

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا: المنعطف الحرج واليسار الأمريكي

نهال علام

منتدى القصص الملهمة

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (20)

أحمد نجم

التصالح مع النفس

المستشار أسـامة الصعيدي

المواجهة التشريعية للذكاء الاصطناعي

نيفين منصور

بعض النساء.. كذلك بعض الرجال!

رشا شكر

شريف عرفه يعيد الجماهير للسينما بالجريمة

كريمة أبو العينين

ما سال قط وما مال قط

اﻟﻤﺰﻳﺪ