نجل الشاعر محمد الشهاوي: حالته غير مطمئنة ويحتاج لتدخل جراحي..والوزيرة استجابت

طالب اليوم عدد من المثقفين والفنانين وزارة الثقافة بالاهتمام بالشاعر الكبير محمد الشهاوي ، والذى تعرض مؤخرًا لأزمة صحية، بدأت بإجرائه عملية ازالة البروستاتا فى أحد مستشفيات مدينة كفر الشيخ، وزاد الأمر سوءًا أن الشاعر الكبير تعرض للسقوط فى المستشفى ونتج عن ذلك كسر فى الحوض ويحتاج إلى عملية سريعة.

وقال الشاعر مسعود شومان على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "انقذوا الشاعر الكبير محمد الشهاوي، تعرض الشاعر الكبير محمد محمد الشهاوى لكسر فى الحوض ويحتاج إلى تدخل جراحى عاجل وحالته حرجة جدا جدا، وقد تم نقله لمستشفى العبور للتأمين الصحى بكفر الشيخ".

متابعة الحالة

وفي حديث له لـ"صدى البلد" تحدث الشاعر والباحث مسعود شومان وقال إن الوزيرة والمحافظ قد اهتموا بتلك المناشدات واستجابوا سريعًا للأمر.



من جانب تحدث أيضًا لـ"صدى البلد" أحمد محمد الشهاوي نجل الشاعر محمد الشهاوي والذي تقدم بالشكر لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم التي استجابت بشكل فوري لمناشدات الجميع، إذ قال إن الوزير تواصلت معه بشكل شخصي كي تطمئن على حالة أبيه الصحية، كما توجه بالشكر لمحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين والذي استجاب للمناشدات أيضًا.



وعن حالة والده محمد الشهاوي الصحية أجاب أنها غير مطمئنة حتى هذه اللحظة، إذ دخل والده للعناية المركزة بعد أن كلف رئيس جامعة كفر الشيخ، عميد كلية الطب لمتابعة حالة الشاعر الكبير.

كما أوضح في حديثه أنهم خلال الفترة الحالية ينتظرون موعد تحديد عملية جراحية بعد أن تأكد إصابة والده بشروخ.