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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشرف صبحي : تعاون مستقبلي بين مصر وتوجو في مجال تأهيل الشباب

صدى البلد

التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ميريم دوسو دالميدا - وزيرة الشباب والتوظيف التوجولية، وذلك على هامش حضورها  منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

تناول اللقاء بحث آفاق التعاون بين مصر وتوجو في مجال ريادة الأعمال وتوظيف الشباب ، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال البرامج والأنشطة التي تسهم في تأهيل وتدريب الشباب.

 

وأكد وزير الشباب والرياضة على ضرورة تفعيل برامج التبادل الشبابي بين مصر وتوجو والتي تسهم بشكل كبير في تفعيل الدبلوماسية الشبابية وتكثف من الاحتكاك بين الشباب المصري والتوجولي.

 

من جانبها أعربت  ميريم دوسو دالميدا - وزيرة الشباب والتوظيف التوجولية، عن سعادتها بتواجدها في مصر وبحفاوة وحسن الاستقبال ، مؤكدة على رغبتها الشديدة في التعاون مع الجانب المصري في مجالات سياسات الشباب والتوظيف .

 

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة قد أجرى عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء الشباب والرياضة من مختلف الدول المشاركين فى فعاليات منتدى شباب العالم لبحث التعاون المشترك من دول "الإمارات ، جيبوتي ، الجزائر ، البحرين، بالإضافة إلى لقاء مبعوث الاتحاد الأفريقي للشباب .
 

الدكتور أشرف صبحي أشرف صبحي ميريم دوسو دالميدا وزيرة الشباب والتوظيف التوجولية

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