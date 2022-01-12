تقرير مفتش الصحة:وفاة أسرة الساحل نتيجة تسرب الغاز ولا شبهة جنائية في الحادث

ماتوا مخنوقين

كشف تقرير مفتش الصحة أن ٣ من أسرة واحدة توفوا داخل شقتهم بمنطقة الساحل ، بعد استنشاق الغاز الذي أدي لإصابه الأب والأم ونجلتهما وتعرضهم لهبوط في الدورة الدموية ، وفشل التنفس نتيجة استنشاق غاز بوتاجاز مما أدي إلى الوفاة في الحال .

وتبين من التقرير بعد فحص الجثث الثلاثة أنه لا توجد شبهة جنائية ، كما تبين من فحص الجثث الثلاثة عدم وجود أى اصابات أو اثار اعتداء .

وكان سكان منطقة الساحل قد استيقظوا على كارثة مروعة ، أثر علمهم بمصرع ٣ من أسرة واحدة نتيجة تسرب الغاز من شقتهم.

بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة الساحل من الاهالى بوجود اسره متوفى داخل شقه بالدور الخامس بعقار بدائرة القسم .

بالانتقال لمكان البلاغ تبين وجود اسره مكونه من ٣ افراد متوفى داخل الشقه وتبين ان الاب ٥٣ سنة بالمعاش ومقيم بحي الساحل (الزوج)، والزوجه ٤٢ سنة مدرسه ومقيمه بحي الساحل (الزوجه) ، والابنه المتوفيه ١٠ سنوات ومقيمه بذات العنوان .



وبإجراء المعاينه تبين ان الشقه مكون من صاله وغرفه نوم واطفال وحمام ومطبخ .

كما تبين ان الاب متوفى داخل غرفه الأطفال جالس على السرير وفى يده العكاز والزوجه والابنه نائمين على السرير داخل غرف النوم .

وكشفت المعاينه ان جميع نوافذ الشقه سليمه ومغلقه ويوجد جميع المعلقات الشخصيه الخاصه بالمتوفين داخل الشقه وتم فتح باب الشقه بمعرفه شقيق المتوفى ٥٥ سنة موظف بالمعاش ومقيم بذات العقار.

وأفاد انه حاول طول اليوم الاتصال بشقيقه المتوفي ولم يتجاوب معه فقام بكسر باب الشقه وجد شقيقه متوفي و زوجته و ابنته داخل الشقه ولا يتهم ولا يشتبه في احد جنائيا في الوفاه.

وبالفحص تبين وجود سخان غاز داخل المطبخ يعمل ووجود حنفيه مياه داخل الحمام مفتوحه ، كما تبين ان الوفاه نتيجه استنشاق راحة الغاز وهو اول اكسيد الكربون المتصاعد من السخان، تم تحرير محضر وباشرت النيابة التحقيق .

وفي اطار الجهود الأمنية، نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج ، تمت عملية الضبط باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

وردت معلومات وتحريات مؤكدة من إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة إلى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة بقيام مدير شركة للاستيراد والتصدير فى المرج ، له معلومات جنائية ، بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " يقوم من خلالها بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد .

كما أضافت التحريات بأن المتهم مقيم خارج البلاد وأن زوجته "شريكة بذات الشركة" ، لها معلومات جنائية ، مقيمة بذات العنوان تعاونه من خلال تحصيل المبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامى وإرسالها له بالخارج ، أمن ضبط المتهمة الثانية حال تواجدها بالشركة ، وبحوزتها 4 جوازات سفر لأشخاص مختلفة و 19 فيزا كارت لعدة بنوك و 8 دفاتر شيكات لعدة بنوك بإسم المتهمين و 3 أكلاشيه بإسم الشركة و 3 هواتف محمولة.

واعترفت بتكوينها تشكيلاً عصابياً بالإشتراك مع المتهم الأول "زوجها" تخصص نشاطه فى أعمال النصب والإحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتهما على تسهيل إجراءات السفر والإقامة بإحدى الدول ، وتوفير فرص عمل لهم بسلسلة مطاعم خاصة بالمتهم الأول كائنة بذات الدولة .

وعقب ذلك تقوم المتهمة الثانية بتحويل تلك المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليهم لزوجها بتلك الدولة ، كما أمكن التوصل إلى عدد (5) من المجنى عليهم ، وبإستدعائهم إتهموهما بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على مبالغ مالية ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.