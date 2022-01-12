موريتانيا تتأخر أمام جامبيا بهدف في كأس الأمم الأفريقية

تقدم منتخب جامبيا على نظيره الموريتاني بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

سجل أبلي جالو هدف اللقاء الوحيد حتى الآن في الدقيقة العاشرة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

قام مسؤولو ملعب ليمبي بالكاميرون، بعزف نشيد وطني خاطئ لـ منتخب موريتانيا، قبل انطلاق مباراتهم أمام جامبيا، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتم عزف النشيد الوطني القديم لـ موريتانيا عدة مرات، وسط دهشة اللاعبين، حيث إن مسئولي ملعب ليمبي لم يجهزوا النشيد الحالي للبلاد.

وكان الحكم الزامبي جاني سيكاوزي، أنهى مباراة تونس ومالي ضمن منافسات ذات المجموعة قبل نهاية الوقت الأصلي، في موقف من طرائف كرة القدم الأفريقية.