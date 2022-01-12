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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسين الشحات لـ أكرم توفيق بعد اصابته بالرباط الصليبي: ربنا يرجعك بالسلامة

صدى البلد

عبر حسين الشحات، لاعب النادي الأهلي، عن دعمه لزميله أكرم توفيق بعد اصابته بقطع في الرباط الصليبي وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وكتب حسين الشحات، عبر حسابه قائلا: “اخويا سلامتك ألف سلامة كل خير يا حبيبي ربنا يرجعك بالسلامة ان شاء الله وانت راجل وهترجع احسن من الاول باذن الله يا حبيبي 🤲🏻♥️😘”.
 

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وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنه تواصل مع أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع المنتخب الوطني في مباراة نيجيريا، التي أقيمت أمس الثلاثاء ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

وأوضح عبد الحفيظ أن اللاعب سوف يعود إلى القاهرة يوم السبت المقبل، وأن هناك تواصلًا مستمرًّا معه ومتابعة دقيقة لحالته، وجارٍ حاليا الترتيب لسفره خارج مصر لإجراء الجراحة وتلقي العلاج اللازم.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد استأنف تدريباته عصر اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم.

ويواجه الأهلي فريق الجونة في الثانية والنصف عصر غدٍ الخميس على ملعب الأهلي We السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

الأهلى النادي الأهلي اكرم توفيق حسين الشحات المنتخب الوطني الفريق الأول

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