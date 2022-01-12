أول تعليق لـ كهربا بعد انضمامه لـ هاتاي سبور التركي .. شاهد

شارك اللاعب محمود كهربا صورا جديدة في أحدث ظهور له بعد انضمامه لفريق هاتاي سبور التركي، وذلك عبر حسابه الشخصي عبر انستجرام.

وكتب: “ عام جديد وبداية جديدة فيhatayspor. متحمس للعب وأبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق في جلب الكؤوس⚡️🏆متحمس لبدء هذه الرحلة بدعمكم ودعواتكم🤲🏼”.

أنهى محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إجراءات انتقاله لصفوف هاتاي سبور التركي لمدة ست شهور على سبيل الإعارة لمدة ست شهور .

وقدم مسئولو هاتاي سبور كهربا لوسائل الإعلام التركية وقت توقيع العقود وبعد إجراء الكشف الطبي على اللاعب صباح اليوم.

ويرتدي كهربا القميص رقم ٩ بصفوف الفريق التركي وهو التيشيرت الذي ظهر به كهربا في المؤتمر الصحفي.

وانتقل كهربا لصفوف هاتاي على سبيل الإعارة لمدة ست شهور مقابل 500 ألف دولار مع وضع بأحقية البيع مقابل ٢ مليون دولار.