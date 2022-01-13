طلب إحاطة لتعظيم الاستفادة من السواحل المصرية بزراعة النواب

قال النائب محمد سعد الصمودي عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، ان اللجنة قامت بمناقشة طلب الإحاطة الذي قام بتقديمه بشأن تعظيم الاستفادة من السواحل المصرية، منوها بأن هذا الاجتماع شهد حضور رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ورئيس معهد بحوث البحار.

ونوه الصمودي خلال تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أنه تم الخروج من هذا الاجتماع بتوصيات هامة، ومن المقرر ان يتم عقد جلسة أخري، وأن يتم موافاه اللجنه بتقرير مفصل عن كيفية تنميه و تعظيم الاستفادة من السواحل المصريه من أجل النهوض بالثروة السمكيه و الصياد المصري.

تجدر الاشارة إلى ان النائب محمد سعد الصمودي عضو لجنة الزراعة والري والموارد المائية بمجلس النواب،قال في تصريحات سابقة أنه تم مناقشة أزمة تسويق القطن المصري داخل لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير رئيس اللجنة، موضحا ضرورة تفعيل منظومة القطن المصري الذي يعد رقم واحد في العالم.

ونوه الصمودي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان القطن المصري محصول استراتيجي يحتاج اهتماما وتسويقا عالميًا أكثر من ذلك، مشيرا إلى أنه يتم العمل على إعادة تحسين السلاله والإنتاجية له وذلك بعد تراجعه بشكل كبير الفترة الماضية.

وأضاف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن أعلى معدل إنتاج يوجد بمحافظة كفر الشيخ وذلك نتيجة لطبيعة الجو المناسب بالمنطقة.