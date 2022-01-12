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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

على غرار لقاء إشبيلية وغرناطة.. المادة ٤٣ تمنح تونس حق شكوى حكم مباراة مالي

جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم

أكد نصر الدين عزام خبير اللوائح بالفيفا والمستشار القانونى لعدة أندية مصرية فى القضايا الدولية، على أحقية منتخب تونس فى التقدم بشكوى لإعادة مباراة مالى.

كان الزامبي سيكازوى انهي مباراة مالي وتونس فى الدقيقة ٨٩ وسط اعتراضات من قبل الجهاز الفني بقيادة المنذر الكبير واعتبار نسور قرطاج منسحبا.

وانطلقت منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا في الكاميرون السبت الماضي على أن تستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل بنسختها ال ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.

وقال نصر الدين عزام عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

“يحق لمنتخب تونس تقديم احتجاج ضد أحداث مباراة مالي في بطولة أفريقيا CAN 2021 بعد قيام الحكم بإنهاء المباراة في الدقيقة 89، ذلك قبل الوقت القانوني لانتهائها وفقًا للمادة 43 (5) من لائحة البطولة يجوز تقديم أي احتجاجات رسمية متعلقة بأي مباراة خلال 48 ساعة”.

وأضاف: قيام الحكم بتصحيح الخطأ واستدعاء الفريقين لاستئناف ما تبقى من المباراة ورفض المنتخب التونسي العودة لاستئناف المباراة يقلل من حظوظه في قبول الاحتجاج الذي قام بتقديمه لإعادة المباراة، وقد تنظر اللجنة توقيع عقوبات إضافية على المنتخب التونسي وفقًا للمادة 64 من لائحة البطولة".

أستطرد: سبق وأن حدثت واقعة مماثلة في العام الماضي بمباراة فريقي اشبيلية وغرناطة في الدوري الاسباني، وقام الحكم بإنهاء المباراة قبل موعدها ثم قام بتصحيح خطأه وطلب عودة الفريقين لاستئناف المباراة بعد مغادرتهم الملعب، عقِب قيام حكم الفيديو بمراجعة الحالة واكتشافه للخطأ من قبِل الحكم.

يذكر أن الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن عن التقدم بشكوى إلى الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف بشكوى ضد الحكم سيكازوى.

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