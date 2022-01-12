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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عبد المنصف بعد الفوز على بيراميدز: الاتحاد يسير في الطريق الصحيح

عبد المنصف
عبد المنصف

قال محمد عبد المنصف حارس مرمي الاتحاد السكندري إن فريقه تمكن من التتويج بثلاث نقاط مهمين في أولي مباريات كأس الرابطة .

 

وأضاف عبد المنصف في تصريحات عقب انتهاء المباراة أن الفوز في أولي مباريات كأس الرابطة يساهم في المنافسة على اللقب بقوة كما اعتاد الفريق على اكتسابها من الجهاز الفني بقيادة حسام جسن .

وتابع: "استفدنا بشكل كبير ونسير على الطريق الصحيح والاتحاد سيكون في مكانه أخري خلال الفترة القادمة

 

وحقق فريق الإتحاد السكندري فوزاً صعباً علي بيراميدز بهدفين مقابل هدف ، فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب الدفاع الجوي فى الجولة الأولى بدور المجموعات صمن منافسات كأس الرابطة.

 

وافتتح الاتحاد التهديف فى الدقيقة 17 عن طريق أحمد عادل ميسي من متابعة رائعة داخل منطقة الجزاء.

 

وأضاف الاتحاد الثاني فى الدقيقة 59 عن طريق أجوستينيو مابولولو بعدما أستغل احمد عادل ميسي خطأ على جبر ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويمرر الكرة للمهاجم الافريقي والمرمي خالى ويسددها على الفور .

 

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 74 عن طريق محمود صابر من تسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء .

 

وبهذه النتيجة يفشل نادي بيراميدز فى حصد أول 3 نقاط له فى مجموعته ، بينما نجح الاتحاد فى الحصول علي الثلاث مثلما فعل مصر المقاصة وفيوتشر .

 

وألغى حكم المباراة هدف لنادي بيراميدز فى الدقيقة 41 بداعى التسلل بعدما توجه حكم المباراة إلى تقنية الفار

 

وجاءت هجمة خطيرة لنادي بيراميدز عن طريق عمر جابر ارسل بعد تمريرة عرضية من جهة اليمين وحاول محمد الجباس تحويلها برأسه ولكن تدخل عبد المنصف وشتت الكرة بقبضة يده وحكم اللقاء احتسب خطأ على الجباس فى الدقيقة 8 .

 

وجاء التشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - حسين السيد - عمر جابر

خط الوسط: نبيل دونجا - إسلام عيسى - هشام محمد - إبراهيم حسن - محمود صابر

خط الهجوم: دودو الجباس

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد أيمن منصور - ناصر منسي - أحمد توفيق - عبد الله مجدي - وليد الكرتي - عماد ميهوب - صلاح يحيى، فيما خرج من القائمة الحارس أحمد دعدور.

الاتحاد السكندري نادي بيراميدز كأس الرابطة محمد عبد المنصف الدفاع الجوي

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