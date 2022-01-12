أنا متفائل..السيسي: الإنسان هو المخلوق الوحيد القادر على إحداث الإصلاح بعد التدمير

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعليقا على تغير المناخ، إن الإنسان هو المخلوق الوحيد القادر على إحداث الإصلاح بعد التدمير، مضيفا:" أنا شايف إننا رايحين للبناء والإصلاح".

وأضاف الرئيس السيسي في كلمته في لقائه مع شركاء التنمية على هامش فعاليات منتدى شباب العالم ، :"عندي ثقة في العالم كله على مختلف مستوياته لإصلاح ملف التغير المناخي ".

وتابع الرئيس السيسي:" الإنسان عندما يرى الخطر يتحرك وهذا ما حدث مع جائحة كورونا"، مضيفا:" ملف المناخ حصل على قوة دفع خلال الـ 5 سنوات الماضية".

وأكمل الرئيس السيسي:" أنا متأكد أن العالم سوف يقوم بما يلزم لتحسين وضع المناخ والقطاع الخاص في العالم قادر على استشراف الفرصة في هذا الملف للمساعدة في تحسين المناخ مثل التوسع في إنتاج السيارات الكهربائية".

ولفت الرئيس السيسي:" أنا متفائل بأن الإنسان سوف يتحرك بإيجابية لحل ملف التغير المناخي".