محمدي: أشارك في ألبوم شيماء الشايب بـ 5 أغانِ

يشارك الملحن محمد محمدي، في ألبوم الفنانة شيماء الشايب بـ ٥ أغاني.

قال محمدي، من خلال حسابه الرسمي على “الفيسبوك”:"شيماء الشايب صوت مهم جدا و اصيل .. والفتره الجايه ان شاء الله هتسمعو ليها مواضيع مهمه جدا .. انا مشارك ف ألبومها ب ٥ اغانى من الحانى ان شاء الله يعجبو الناس ... دعواتكو".



يذكر أن طرحت المطربة شيماء الشايب دعاء بعنوان "حبيبي يا رسول الله"، على طريقة الفيديو كليب، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

الكليب من إنتاج ريتشارد الحاج، كلمات الشاعر نور سليمان، ألحان والدها اللواء شفيق الشايب، توزيع موسيقي كيمز، عازف ناي أحمد مانشستر، عود أحمد مصطفى، منتج فني حسام محمد.

وتم عرض الكليب عبر قناة "شيماء" الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب، وعلى صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فكرة ريتشارد الحاج، وتم تصويره خارجي داخل أحد الحدائق بمنطقة الشيخ زايد، على مدار يومين.