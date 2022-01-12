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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قطع المياه 8 ساعات عن 11 منطقة بالجيزة| أماكن ومواعيد

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة انقطاع المياه عن المناطق التالية (أبو رواش - المنطقة الصناعية بأبو رواش - طريق مصر إسكندرية الصحراوي ابتداءاً من حازم حسن - نيو جيزة - كرداسة - المجادلة - مديرية الأمن الجديدة - العمليات الخاصة - وادي دجلة - سامكريت - مونتن فيو)

وذلك إعتباراً من الساعة العاشرة من مساء يوم الجمعة الموافق ١٤ / ١/ ٢٠٢٢  وحتى الساعة السادسة من صباح يوم السبت الموافق ١٥ / ١/ ٢٠٢٢ وذلك لمدة ٨ ساعات.

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وأرجعت الشركة في بيانها سبب الانقطاع إلي قيام جهاز مدينة ٦ أكتوبر بتحويل خط المياه قطر ٨٠٠ مم بميدان جهينة محور ٢٦ يوليو.


وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، عبر بيانها الصادر منذ قليل، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة  المذكورة يأعلى البيان.


وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.
 

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